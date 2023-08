Zdroj: TASR/Dano Veselský BOJ proti pôvodnej zmluve na mýtny systém: Premiér avizuje TRESTNÉ oznámenie Premiér Ľudovít Ódor avizuje trestné oznámenie pre podpis pôvodnej zmluvy na mýtny systém medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou (NDS) a SkyToll. 5. august 2023 Zo Slovenska

5. august 2023 Zo Slovenska BOJ proti pôvodnej zmluve na mýtny systém: Premiér avizuje TRESTNÉ oznámenie Premiér Ľudovít Ódor avizuje trestné oznámenie pre podpis pôvodnej zmluvy na mýtny systém medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou (NDS) a SkyToll.

Zdroj: TASR/Dano Veselský

Označil ju za absolútne nevýhodnú pre štát vo všetkých aspektoch. Zároveň potvrdzuje zámer vlády výrazne znížiť náklady na elektronický výber mýta už od budúceho roka. Uviedol to v relácii RTVS Sobotné dialógy.

S pôvodnou zmluvou nemajú nič spoločné

„Stále robíme všetko pre to, aby sme splnili to, čo je v programovom vyhlásení, že výrazne ideme znížiť nákladovosť mýta,“ vyhlásil premiér. Situáciu podľa neho napriek dostatku času dosiaľ nikto neriešil.

Voči vedeniu NDS neplánuje vyvodzovať dôsledky, keďže s pôvodnou zmluvou nemá nič spoločné.

Prevod časti podniku na štát

Cieľom aktuálnej vlády je, aby náklady na elektronický výber mýta boli namiesto 38 percent menej ako 15 percent.

„Urobíme všetko pre to, aby sme nezvratne spustili proces, že sem prídu poskytovatelia európskeho mýtneho systému a budú to poskytovať za výrazne menej peňazí,“ načrtol. Potvrdil tiež záujem ukončiť zmluvu so SkyToll a previesť časť podniku na štát. Očakáva tak úsporu na niektorých poplatkoch.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: TASR