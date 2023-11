37 Galéria Zdroj: Dnes24.sk Boli sme v areáli MINI Slovenska: Do detailov spracovali aj futbalistov so železnicou, FOTO Obec Liptovský Ján ukrýva okrem krásnej prírody aj jeden nevšedný park. Volá sa Mini Slovensko a nájdeme tam rôzne pamiatky našej krajiny v zmenšenej verzii. 5. november 2023 Ľubomír Hudačko Zo Slovenska

5. november 2023 Ľubomír Hudačko Zo Slovenska Boli sme v areáli MINI Slovenska: Do detailov spracovali aj futbalistov so železnicou, FOTO Obec Liptovský Ján ukrýva okrem krásnej prírody aj jeden nevšedný park. Volá sa Mini Slovensko a nájdeme tam rôzne pamiatky našej krajiny v zmenšenej verzii.

Ten pohľad je atraktívny, vidíte mnohé zásadné lokality a pamiatky Slovenska na jednom mieste. Bonusom sú mini vláčiky, ktoré sa reálne pohybujú s nákladom či strojvodcami.

V čase našej návštevy bolo v areáli množstvo rodín s deťmi, seniorov aj zahraničných turistov.

Všetci boli uchvátení detailami, ktorými je park spracovaný. „Je to úžasné miesto, mnohé pamiatky vidíte hneď vedľa seba a majú aj pridanú hodnotu. Páčila sa mi napríklad svadba v mini verzii pred kostolom, to nemalo chybu,“ povedala nám Zuzana, ktorá do parku prišla s rodinou.

Chystajú ďalšie lokality

Pochopiteľne, deťom sa najviac páčili vláčiky. Nám najviac učarovalo futbalové ihrisko v Čiernom Balogu, ktoré je spojené so železnicou. Vytvorené bolo len v roku 2021, patrí tak medzi najmladšie prírastky. Vlak, samozrejme, tu premával jedna radosť.

Na mieste uvidí návštevník aj hrad Strečno, Čičmany, Bojnice, Levoču a do budúcna sa chystajú aj lokality Trebišov a Humenné.

Celkové dojmy z prijateľnej ceny aj pekne udržiavaného areálu sme mali veľmi príjemné a je to výborný tip na výlet nielen pre rodiny s deťmi.

