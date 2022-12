Zdroj: TASR/Jaroslav Novák Boli to mimoriadne teplé Vianoce: Akým počasím privítame nový rok? Uplynulé dni počas vianočných sviatkov boli mimoriadne teplé. Nielen Slovensko, ale aj Európu čaká nezvyčajne teplý aj prelom rokov. 26. december 2022 ELA Správy Rôzne

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Nadchádzajúce dni do konca roka bude Európa rozdelená na dve časti. Zatiaľ čo v severozápadných štátoch ako Britské ostrovy, Británia či pobrežné oblasti Európy budú zažívať turbulentné počasie, tak zvyšok Európy zažije stabilné počasie.

V nasledujúcich dňoch nepočítajte s výraznejšou zmenou počasia. „Vplyvom teplého prúdenia máme do konca roka pred sebou veľmi teplé dni. Maximálne teploty sa budú pohybovať od +3 do +10 °C, avšak na juhozápade môže byť ešte o čosi teplejšie,“ informuje iMeteo.sk.

Teplý Silvester

Príliv teplého vzduchu by mal do našej oblasti vyvrcholiť počas Silvestra a na Nový rok. Na našich horách by teplota mohla vystúpiť až k neuveriteľným +13 °C. Takáto teplá vzduchová hmota k nám totiž bude prúdiť.

V nižších vrstvách sa však môže udržiavať inverzia, čo môže do nížin priniesť oblačné a hmlisté počasie. Predovšetkým na Nový rok je však vysoká pravdepodobnosť toho, že sa inverzná vrstva rozruší a začne sa prejavovať fénový efekt. Ten by mohol do niektorých dolín priniesť teploty, ktoré sa budú šplhať aj cez +15 °C.

„Zdá sa, že teplé počasie bude pokračovať aj v ďalších dňoch a vrcholiť by malo na prelome rokov, teda na Silvestra a Nový rok. V tieto dni k nám zosilnie prílev veľmi teplého oceánskeho vzduchu od juhozápadu až západu,“ uviedol SHMÚ.

Jarné počasie

Veľmi teplý charakter počasia potvrdzujú aj ansámblové predpovede. Tie na 1. januára predpovedajú maximálnu dennú teplotu vzduchu okolo 10 °C aj pre Liesek na Orave.

V najteplejších lokalitách, zrejme na juhozápade Slovenska, sa môže maximum teploty priblížiť až k 15 °C.

Ak čakáte ochladenie, tak to bude veľmi postupné a zatiaľ to priaznivo pre fanúšikov zimy nevyzerá.

Zdroj: imeteo.sk/dnes24.sk/TASR