26. október 2022 ELA Magazín NAŠTVANÁ Plačková prosí o pomoc Slovákov: Kto nám ukradol OBLEČENIE?! Dajte mi vedieť! Namiesto rodičovských radostí musí riešiť aj nepríjemnosti! Neprešli ani tri mesiace a čerstvá mamička Zuzana Strausz Plačková má opäť opletačky so zlodejmi.

Kráľovná slovenského Instagramu Zuzana Strausz Plačková a jej nemenej známy manžel René Strausz sú už takmer dva mesiace rodičmi syna Diona. Rodičovské radosti úspešnej podnikateľke prekazili nepríjemnosti v biznise.

Opäť zlodeji

Zuzana sa zverila fanúšikom na sociálnej sieti s tým, že ju v priebehu pár mesiacov neznámy páchateľ znovu vykradol. Pred pôrodom sa ktosi chcel vlámať do jej známej ružovej kaviarne, tentokrát však boli zlodeji úspešní.

V Bratislave na Tupého ulici jej v noci vykradli auto. „Niekto nám vykradol novú dodávku, ktorú ešte máme s nemeckými značkami. Tým pádom si asi niekto myslel, že je to nemecké auto… Každopádne, bolo nám odtiaľ odcudzené, ukradli nám vŕtačky, rôzne náradia a tiež nám odtiaľ ukradli aj tovar z my Queen Ceremony, Dagu," posťažovala sa Zuzana. Zlodeji jej z vozidla zobrali aj hodnotnejšie veci.

Zmizlo aj oblečenie, ktoré objednala do jej detského obchodu. Ide o značku, na ktorej predaj má Zuzana na Slovensku výhradné práva.

Kto ich videl?

„Ak by toto oblečenie niekto rozpredával, bola by som rada, keby ste mi dali vedieť. Pretože nemá tu nikto šancu to predávať," ozrejmila mladá mamička s tým, že prosí aj o prípadné informácie, ak niekto videl v noci na Tupého ulici ľudí, ktorí sa motali okolo bielej dodávky.

Najväčším paradoxom podľa nej je aj to, že auto vôbec nebolo poškodené.

„Neboli vôbec poškodené zámky. Ani nič. To je na tom úplne že najväčšia haluz. Nechápem, nejde nám to do hlavy, že ako sa do nej vôbec dostali. Dávajte si pozor," upozornila na záver Zuzana s tým, že sa chystá celú vec riešiť na polícii.

Zuzana má so zlodejmi bohaté skúsenosti. V roku 2018 jej v luxusnom Dubaji na izbe niekto zamenil peniaze za falošné. „Toto môže na hoteli upratovačka, alebo niekto, nám zameniť z normálnych peňazí takúto falošnú? Tak toto je už moc. Toto je aký fejk?!,“ posťažovala sa pred rokmi na videu vtedy ešte plavovláska.

Zdroj: Dnes24.sk