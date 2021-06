Zdroj: Facebook.com/Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky , TASR/Jakub Kotian DOKEDY sa budeme riadiť COVID automatom? Premiér Heger to povedal na rovinu! Aktuálna situácia ohľadom pandémie koronavírusu sa na Slovensku výrazne zlepšuje, dokonca už máme na COVID automate od tohto týždňa dva zelené okresy. Potrebujeme takúto mapu vôbec? 7. jún 2021 han Zo Slovenska

Rozhodnutie o tom, ako bude COVID automat pokračovať, je predčasné, stále máme dosť žltých a oranžových okresov a niektoré sú ešte ružové. Vyjadril sa premiér Eduard Heger (OĽANO).

„Pracujeme na tom, aby sa stalo čo najviac okresov zelenými, potom môžeme hovoriť o nejakom vypínaní,“ vyhlásil premiér Heger.

Reagoval tak na to, že na Slovensku sú prvé dva zelené okresy, obmedzenia v nich by sa mohli odstrániť, ak by sa „vypol“ COVID automat. V dokumente má byť podmienka, že COVID automat sa vypína vtedy, keď Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) povie, že pandémia sa skončila.

Heger dodal, že je veľmi dobré, že dnes sa riadime regionálnymi parametrami. „Jednotlivé okresy môžu ovplyvniť to, aké budú mať podmienky,“ povedal. Víťazstvo podľa neho bude, ak bude celé Slovensko zelené.

Pripomenul, že vláda sa pripravuje na jeseň, aby sa poučila zo všetkých chýb a zabezpečila taký scenár, kde bude v prípade potreby obmedzenie minimálne.

Aj semafor rieši

Od pondelka sú v zelenej fáze okresy Šaľa a Turčianske Teplice. V červenej farbe ostali tri okresy. Šesť okresov je ružových. V oranžovej farbe ich je 29 a žltých okresov je 39.

V súvislosti so zmierňovaním podmienok cestovania a prípadným uznávaním českých PCR testov na Slovensku Heger povedal, že sa o tom ešte diskutuje a parametre sú nastavené v cestovateľskom semafore. Nevylúčil, že by to mohli na základe diskusií prehodnotiť.

Premiér považuje za správne, že Slovensko je opatrné aj vzhľadom na skúsenosť s britským variantom nového koronavírusu, ktorý sa veľmi rýchlo rozšíril.

