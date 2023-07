Zdroj: Milan Hanzel/Dnes24.sk Bude úsek diaľnice medzi Bratislavou a Sencom úplne ZADARMO? Vieme, čo je za TÝM! Dopravná situácia medzi Bratislavou a Sencom sa na starej ceste skomplikuje. Frekventovaný úsek tejto cesty totiž čaká rekonštrukcia. Natíska sa otázka, či budú môcť vodiči využívať diaľnicu zadarmo. 12. júl 2023 han Regióny

Nie, nejde o žiadne spiknutie nespokojných šoférov, ale o reálne riešenie, ktoré sa v danej situácii ponúka. O pár dní sa totiž začne s opravami na Seneckej ceste medzi Bernolákovom, Veľkým Bielom, Ivankou pri Dunaji a Sencom. Dokopy sa majú zrekonštruovať 4 kilometre cesty.

Práve výrazné obmedzenia na frekventovanom úseku skomplikujú život šoférom a budú sa tvoriť zápchy.

„Doprava bude totiž púšťaná striedavo len v jednom pruhu,“ informuje Bernolákovo Online na sociálnej sieti.

A čo diaľnica?

Viacerých vás zrejme napadlo, že sa dá ísť po diaľnici, lenže čo s diaľničnou známkou? „Viacero našich čitateľov prišlo s návrhom, že situáciu by mohlo sčasti odľahčiť, ak by úsek diaľnice D1 od križovatky Triblavina do Bratislavy bol počas rekonštrukcie pre vodičov bezplatný,“ prišli v Bernolákovo Online so zaujímavým návrhom.

„Uvedomujeme si, že takéto rekonštrukcie so sebou prinášajú aj obmedzenia, preto sme pripravení posúdiť možnosť vyňatia tohto úseku z povinnosti mať diaľničnú známku a verejnosť by tak mohla využiť úsek diaľnice ako obchádzkovú trasu,“ napísala im Miriama Švikruhová z Odboru komunikácie ministerstva dopravy.

Ministerstvo dopravy však takýto problém bude riešiť až vtedy, keď sa k nim dostane oficiálna žiadosť. "Nateraz však ministerstvo neeviduje požiadavku od dotknutých obcí, aby tento úsek vyňalo zo spoplatnenia. Akonáhle ju dostaneme, budeme sa ňou promptne zaoberať,“ dodala Švikruhová

Ako sa zdá, tak práve dotknuté obce by sa mali na rezort obrátiť. Ale musia sa poponáhľať, pretože za týždeň sa začne s opravami.

