Zdroj: TASR/AP Bude Vlhová KRÁĽOVNOU sezóny? O megaúspech ju môže pripraviť len tá najväčšia SMOLA! Počasie jej hrá do karát! Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa tak vo švajčiarskom Lenzerheide priblížila na krôčik k historickému zisku veľkého glóbusu celkovej víťazky SP. 18. marec 2021 Milan Hanzel Šport Ostatné športy

18. marec 2021 Milan Hanzel Šport Ostatné športy Bude Vlhová KRÁĽOVNOU sezóny? O megaúspech ju môže pripraviť len tá najväčšia SMOLA! Počasie jej hrá do karát! Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa tak vo švajčiarskom Lenzerheide priblížila na krôčik k historickému zisku veľkého glóbusu celkovej víťazky SP.

Zdroj: TASR/AP

Pre pokračujúce komplikácie s počasím zrušili aj štvrtkové superobrovské slalomy na finálovom podujatí Svetového pohára. Čo to znamená pre našu Liptáčku? Že môže pomaly otvárať šampus a my s ňou! Ale?

Rovina teórii

Vlhová môže o historický triumf pre slovenský šport – dobytie hlavnej trofeje prestížnej celosezónnej súťaže – prísť už jedine v rovine bezbrehej teórie. Po zrušení zjazdu i super-G má pred Gutovou-Behramiovou naďalej náskok 96 bodov. Na nadobudnutie matematickej istoty jej stačí akékoľvek bodované umiestnenie v sobotnom slalome. Vo finále SP boduje iba najlepšia pätnástka a za 15. priečku sa dáva šestnásť bodov, jej rivalka už avizovala, že v slalome sa nepredstaví.

„Na prehliadke trate to bolo ťažké, videli sme asi na jednu bránu. Určite nie je dobré, že musíme čakať, neustále musím posúvať aj koncentráciu. Na druhej strane, pre mňa je len dobré, že sa nesúťažilo, lebo Lara je lepšia v týchto rýchlostných disciplínach. Nechcem to však takto riešiť, keby sa išlo, bojovala by som, keď nie, zlepšilo mi to pozíciu,“ povedala 25-ročná Slovenka pre RTVS.

Toto je stačí

K tomu, aby Liptáčka získala prestížny Veľký glóbus, postačí:

obsadiť v slalome miesto v najlepšej pätnástke alebo v obrovskom slalome

keď aj v slalome obsadí horšie ako 15. miesto, v nasledujúcom v obrovskom slalome nemôže Lara Gutová-Behramiová získať viac ako 95 bodov, ale len v prípade, že Petra nezíska žiadny bod.

Aktuálne poradie Svetového pohára:

Petra Vlhová 1352 bodov Lara Gutová-Behramiová 1256 bodov Michelle Gisinová 1025 bodov

Zajtra sa rozhodne

V sobotu (10.30/13.30) sa bude snažiť aj o obhajobu malého glóbusu za slalom, v klasifikácii disciplíny je na čele o 22 bodov pred Rakúšankou Katharinou Liensbergerovou, tretia Američanka Mikaela Shiffrinová má na Vlhovú 37-bodové manko.

Vo štvrtok sa v dejisku usadila hustá hmla a organizátori navyše stále pracovali na úprave svahu, kde v noci opäť napadol čerstvý sneh. Už ráno bolo jasné, že ak sa pôjde, tak jedine na skrátenej trati.

Zatiaľ sa rušilo

O 9.30 h, keď bol pôvodne naplánovaný začiatok súťaže žien, padlo prvé rozhodnutie o posunutí, po 11.00 h prišla definitíva jury o zrušení pretekov.

„V noci napadlo ešte viac snehu, než sme očakávali. Síce nefúka, no teraz sa ešte aj vrátila hmla. V tejto chvíli sa nedá súťažiť, robili sme všetko, čo bolo v našich silách. Je to veľká škoda. Snežilo tu tri dni za sebou, zdá sa, že sme v zlom čase na zlom mieste,“ citoval riaditeľa mužských pretekov Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS) Markusa Waldnera portál laola1.at.

Zostávajúci program finále SP:

piatok, 19. marca: 12.00 paralelná súťaž tímov

sobota, 20. marca: 9/12.00 obrovský slalom mužov 10.30/13.30 sla­lom žien

nedeľa, 21. marca 9/12.00 obrovský slalom žien 10.30/13.30 sla­lom mužov

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: Dnes24.sk/TASR