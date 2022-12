20 Galéria Zdroj: TASR/Veronika Miháliková Bude zase KALAMITA? Slovensko čaká ďalšia VLNA sneženia, prinesie až 15 cm snehu Na Slovensko mieri ďalšia vlna sneženia. Tá bude menej výdatnejšia ako počas uplynulej noci, avšak sneženie sa bude vyskytovať v iných oblastiach nášho územia. 11. december 2022 ELA Zo Slovenska

20 Galéria Zdroj: TASR/Veronika Miháliková

Jadranská tlaková níž pomaly ustupuje z nášho územia. Počas uplynulých hodín priniesla na naše územie desiatky centimetrov snehu, ktoré potrápili predovšetkým východné Slovensko. Celkovo napadlo až do 40 cm snehu, pričom v horských oblastiach evidujú lokálne aj viac.

Záveje

Na východnom a strednom Slovensku sa v pondelok (12. 12.) môžu tvoriť snehové jazyky či záveje. Meteorológovia v tejto súvislosti vydali pre viaceré okresy výstrahu prvého stupňa. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na webe.

V okresoch Prievidza, Žilina, Martin, Turčianske Teplice, Dolný Kubín, Ružomberok, Námestovo, Banská Bystrica má výstraha platiť od nedele 0.00 h do pondelka 15.00 h. V okresoch Rožňava a Tvrdošín by mala začať platiť rovnako o 0.00 h, trvať by však mala do pondelka 18.00 h.

V okresoch Liptovský Mikuláš, Brezno, Spišská Nová Ves, Poprad, Levoča by mala platiť do utorka (13. 12.) 0.00 h. V okrese Kežmarok by výstraha mala trvať do 18.00 h.

Tvorba snehových jazykov a závejov podľa SHMÚ predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. „Výskyt snehových jazykov a závejov je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ dodal.

Kalamita na východe

„Na naše územie totiž mieri ďalšia vlna sneženia, ktorá prinesie ďalšie centimetre. Situácia však bude iná ako v uplynulých hodinách, a tak nový sneh príde aj do ďalších oblastí,“ informuje iMeteo.sk.

Ďalšia vlna sneženia

V uplynulých hodinách priniesla sneženie tlaková níž, ktorá sa presúvala z Jadranu nad Pobaltie. Okolo jej okraju sa aktuálne do našej oblasti začína od severu až severozápadu dostávať chladný, no vlhký vzduch, a práve v tomto vlhkom vzduchu sa v nadchádzajúcich hodinách budú tvoriť zrážky.

Už v týchto chvíľach sa vyskytuje predovšetkým na strednom a severnom Slovensku sneženie. „Počas noci sa nad slovensko-maďarským pohraničím sformuje zrážkové pole, ktoré zasiahne predovšetkým Košický kraj. Tu by malo do zajtrajšieho poludnia napadnúť 5 až 10 cm nového snehu,“ dodáva iMeteo.

Sneženie sa však očakáva aj na severnom Slovensku. So snežením počítajte predovšetkým v Žilinskom a v Trenčianskom kra­ji.

Sneženie sa v oblasti severozápadného a severného Slovenska bude vyskytovať do utorkového poludnia. Zasnežený tak bude celý pondelok.

V týchto oblastiach by malo pripadnúť od 5 do 15 cm nového snehu, no v horských oblastiach to bude aj viac. Sneženie by nemalo byť také nárazové, ako na východe v uplynulých hodinách, a tak by výraznejšie problémy spôsobovať nemalo.

V stredu prituhne

Najmenej snehu tak v nadchádzajúcich hodinách obdrží západné Slovensko. Tu sa môže vytvoriť len poprašok, v oblasti Malých Karpát maximálne niekoľko centimetrov.

V utorok by sa malo počasie zlepšiť, vyjasniť, no zároveň poriadne prituhne. Už v stredu sa však očakáva ďalšia vlna sneženia, ktorá príde od západu.

13 Galéria

Zdroj: Hasičský záchranný zbor

Zdroj: iMeteo.sk