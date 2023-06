6 Galéria Zdroj: TASR/Jaroslav Novák Čaputová, hlavná VELITEĽKA našich ozbrojených síl: Ešte VIAC investujme do obrany, FOTO Prezidentka SR Zuzana Čaputová verí, že aj ďalšia vláda bude považovať dve percentá hrubého domáceho produktu (HDP) na obranu za základné minimum a podporovať členstvo SR v NATO. 27. jún 2023 han Politika

27. jún 2023

Čaputová, hlavná VELITEĽKA našich ozbrojených síl: Ešte VIAC investujme do obrany

Prezidentka SR Zuzana Čaputová verí, že aj ďalšia vláda bude považovať dve percentá hrubého domáceho produktu (HDP) na obranu za základné minimum a podporovať členstvo SR v NATO.

Uviedla to na utorkovom veliteľskom zhromaždení náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl (OS) SR. Aj v zložitej socioekonomickej situácii považuje za potrebné komunikovať o investíciách do obrany ako o investíciách do bezpečnosti Slovenska a jeho obyvateľov. V príhovore apelovala aj na opatrenia proti hybridnému pôsobeniu.

„To, že potrebujeme investovať viac do našej vlastnej bezpečnosti a obrany, potvrdzuje aj uplynulých 30 rokov. Ozbrojené sily sa nebudujú z roka na rok. Jedno politické rozhodnutie môže niektoré zložky alebo spôsobilosti ľahko zrušiť. Ich obnovenie alebo nahradenie však trvá roky, podobne ako nábor a výcvik nových ľudí,“ vyhlásila prezidentka a hlavná veliteľka OS SR.

Zanedbané investície do obrany sa podľa Čaputovej dnes dorovnávajú v neľahkých časových i finančných podmienkach. Pripomenula, že okrem modernej techniky, infraštruktúry a výcviku je potrebný aj motivovaný personál. Verí, že zvýšenie výdavkov do obrany a spustenie modernizácie armády ho pomôžu zabezpečiť. Volá po väčšom uznaní a podpore pre vojakov. Prezidentku mrzí, že na Slovensku sa v porovnaní s inými štátmi viac darí hybridným hrozbám.

„Potrebujeme viac investovať do opatrení, ktoré hybridné pôsobenie oslabia,“ skonštatovala.

Hlava štátu ocenila postoj OS SR a ministerstva obrany po vypuknutí vojny na Ukrajine. Okrem poskytovania techniky, výcviku či pomoci pri nápore utekajúcich Ukrajincov vyzdvihla jasnú komunikáciu smerom k verejnosti o význame pomoci pre Ukrajinu.

„Ak ide o bezpečnosť a obranu našej krajiny, politikárčenie by malo ísť bokom,“ podotkla. Za plnenie úloh v súvislosti s konfliktom na Ukrajine udelila ďakovné medaily dvom útvarom, 81. krídlu Sliač a 65. prieskumnému práporu.

Na blížiacom sa samite NATO chce spoločne s ďalšími štátmi B9 presadzovať ešte väčšiu bezpečnosť východného krídla Aliancie. „To znamená detailnejšie obranné plány pre náš región spolu s jednotkami a posilami pripravenými na prípadnú obranu a tiež s predvídateľnejšou a koordinovanejšou prítomnosťou protivzdušnej a protiraketovej obrany,“ priblížila.

