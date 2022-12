Zdroj: Facebook.com/Zuzana Čaputová Čaputová sa priznala pred celým Slovenskom: Na Štedrý deň sa u nej VYSÁVA! Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová sa rozhodla odpovedať na tradičné vianočné otázky. Ako to dopadlo? 24. december 2022 han Zo Slovenska

Hlava nášho štátu má takisto Vianoce a s občanmi sa podelila na Instagrame o to, ako ich trávi. Na otázku, či vyjedala sladkosti zo stromčeka, odpovedala takto: „To ani moc nie, tie mi veľmi nechutili.“

A čo darčeky, kedy ich kupuje? „Určite to nie je v poslednej chvíli, ale tiež to neplánujem od septembra,“ priznala Čaputová.

Má rada poriadok

Prezidentka prezradila aj to, či počas Štedrého dňa sa u nich vysáva. „Myslím, že je to poobede, ale nie tak, aby to bolo úplne že podvečer. Keďže máme dvoch psíkov a mám rada poriadok, tak to poobede ešte zvykneme prebehnúť,“ vysvetlila.

Ako dlho trvá večera? „Čím sú deti staršie, tak tým trvá večera príjemne dlhšie. Keď boli dcéry malé, tak sa čo najkratšie chceli zdržať pri jedle a chceli ísť pod stromček. Máme ale pravidlo, že pokým sa nedoje, ku stromčeku sa nejde,“ pousmiala sa.

A kto ho u prezidentky ozdobuje? „Priznám sa, že tento rok som ho zdobila ja, pretože dcéry viac piekli. Ale napokon to bude spoločná práca.“

Koho by pozvala na Vianoce? „Niekoho, kto je sám a mal by chuť stráviť Vianoce v spoločnosti ľudí,“ povedala prezidentka.

