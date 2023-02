Zdroj: TASR/AP Česi oznámkovali prezidenta Zemana: Takéto zlé hodnotenie ešte NIKDY nemal! Česi vystavili vysvedčenie politikom. Končiaci prezident Zeman dostal najhoršie hodnotenie za svojich desať rokov vo funkcii. 1. február 2023 Zo zahraničia

Zdroj: TASR/AP

Česi v prieskume agentúry STEM hodnotili jednotlivé oblasti života školskými známkami. Najhoršie oznámkovali politikov. Prezidentovi Milošovi Zemanovi udelili priemernú známku štvorku, čo je najhoršie hodnotenie počas jeho dvoch prezidentských mandátov, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Najlepšie Česi hodnotia kvalitu zdravotnej starostlivosti a prácu obecných a mestských úradov.

K určitému zhoršeniu však došlo takmer vo všetkých sledovaných oblastiach. Posun verejnej mienky je ovplyvnený ekonomickou situáciou, energetickou krízou a tiež prezidentskými voľbami, spresnil STEM.

Najhoršie hodnotenie

Ľudia boli kritickejší k práci Miloša Zemana. „Pri hodnotení jeho práce za uplynulý rok mu 45 percent Čechov udelilo päťku a viac než pätina verejnosti štvorku,“ uvádza STEM. Ide dosiaľ o najhoršie hodnotenie počas desiatich rokov vo funkcii, keď mu štvorku alebo päťku dalo 68 percent ľudí.

A čo sociálne istoty?

Pri hodnotení práce premiéra Petra Fialu mu výrazne viac ľudí v porovnaní s minulým rokom dalo päťku. Aktuálne je to 40 percent ľudí, pred rokom to bolo 25 percent a jeho terajší priemer je 3,8. Kriticky ho hodnotia najmä voliči opozície.

Zhoršilo sa hodnotenie v oblasti sociálnych istôt. Občania tu udelili v priemere najhoršiu známku za posledných niekoľko rokov, a to 3,5. Najhoršie hodnotenie padlo pred desiatimi rokmi, vtedy to bola priemerné známka štvorka. Podobne je to aj vo vnímaní budúcnosti. „Aj v rámci tejto oblasti sme zaznamenali prepad jej hodnotenia na úroveň blížiacu sa hodnotám zo začiatku roka 2012,“ uviedol STEM.

Agentúra upozorňuje na zhoršovanie hodnotenia situácie mladých rodín a seniorov. Okrem politickej reprezentácie patria k najhoršie hodnoteným oblastiam v českej spoločnosti.

Do výskumu sa v dňoch 4. až 15. januára 2023 zapojila vybraná vzorka 1 089 obyvateľov starších ako 18 rokov.

Zdroj: TASR