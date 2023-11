6 Galéria Zdroj: Instagram.com/buuski Desivé správy o stave Brucea Willisa: Prestal rozprávať a nespoznáva ani svoju exmanželku! Stav niekdajšej hviezdy akčných filmov sa veľmi rýchlo zhoršuje. Prestal rozprávať a stráca aj pamäť. 15. november 2023 Kultúra

15. november 2023 Kultúra Desivé správy o stave Brucea Willisa: Prestal rozprávať a nespoznáva ani svoju exmanželku! Stav niekdajšej hviezdy akčných filmov sa veľmi rýchlo zhoršuje. Prestal rozprávať a stráca aj pamäť.

Rodina Brucea Willisa vlani v marci oznámila, že herec končí so svojou hviezdnou kariérou. Hrdinovi akčných filmov diagnostikovali afáziu, ktorá spôsobuje stratu schopnosti pochopiť reč alebo hovoriť slová. Neskôr sa ukázalo, že obľúbený herec trpí frontotemporálnou demenciou.

Choroba rýchlo postupuje

Z Willisovho okolia prenikajú čoraz smutnejšie správy. Jeho priateľ režisér Glenn Gordon Caron, síce fanúšikov ubezpečil, že „herec je stále Bruce“, no jeho ďalšie slová neveštia nič dobré.

„Už ani nerozpráva. Kedysi bol vášnivým čitateľom, nechcel, aby to niekto vedel, a teraz už nečíta. Všetky tieto jazykové schopnosti už nemá k dispozícii a napriek tomu je to stále Bruce. Keď ste s sním, viete, že je to Bruce a ste vďační, že je tu, ale radosť zo života je preč,“ povedal Caron pre Daily Star.

Podobne reagovala aj hercova dcéra Tallulah Willis. Tá nedávno prezradila, že stráca radosť zo života a jazykové schopnosti.

Bývalú manželku už nespoznáva

Podľa najnovších správ to vyzerá tak, že niekdajší hviezdny herec nestráca len reč, ale aj pamäť. Podľa portálu Closer dokonca Bruce nespoznáva ani svoju exmanželku Demi Moore, s ktorou tvoril pár dlhých 13 rokov a majú spolu tri dcéry. „Demi zostala v kontakte s deťmi a s Bruceovou manželkou Emmou Hemingovou, ale netušila, že jeho stav išiel až tak z kopca,“ povedal zdroj pre portál.

„Jeho spomienky vybledli. Demi prezradila, že ju naozaj nespoznal,“ cituje Closer zdroj blízky svetoznámej herečke Demi Moore.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: Instagram.com/buuski

Zdroj: Dnes24.sk