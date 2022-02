Zdroj: TASR/Martin Baumann Český prezident Zeman: Vojna na Ukrajine nebude, je to BLAMÁŽ tajných služieb USA Hovorilo sa o invázii ruských vojsk na Ukrajinu, ale to sa nestalo. Podľa Zemana Rusi nie sú blázni a pochybuje o kvalite zdrojov americkej CIA. 18. február 2022 Filip Chudý Zo zahraničia

18. február 2022 Filip Chudý Zo zahraničia Český prezident Zeman: Vojna na Ukrajine nebude, je to BLAMÁŽ tajných služieb USA Hovorilo sa o invázii ruských vojsk na Ukrajinu, ale to sa nestalo. Podľa Zemana Rusi nie sú blázni a pochybuje o kvalite zdrojov americkej CIA.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Česká hlava štátu Miloš Zeman v rozhovore pre Mladú frontu DNES povedal, že nečaká ozbrojený útok Ruska voči Ukrajine. Informácie o ruskej agresii v týchto dňoch označil za ďalšiu blamáž amerických tajných služieb.

Rusi nie sú blázni

„Už pred niekoľkými dňami som povedal, že podľa mňa žiadna vojna nebude. Pretože Rusi nie sú blázni, aby sa pustili do operácie, ktorá im prinesie viac škody než úžitku,“ povedal Zeman.

Američania opakovane upozorňovali, že by útok mohol prísť v podstate kedykoľvek. Informáciu, že by ruská invázia mohla začať v stredu 16. februára, dostali všetci spojenci v Európe od Spojených štátov. Podľa Zemana je to už tretia blamáž amerických tajných služieb.

„Prvá bola v Iraku, kde sa nenašli zbrane hromadného ničenia. Druhá bola v Afganistane, keď tvrdili, že Taliban nikdy nezíska Kábul,“ doplnil. Kvôli stiahnutiu jednotiek NATO z Afganistanu by mal podľa neho odstúpiť generálny tajomník aliancie Jens Stoltenberg.

Informácie od CIA?

Český prezident si nemyslí, že by si Rusko chystaný útok rozmyslelo práve kvôli tomu, že o plánoch západnej tajnej služby dopredu vedeli a upozornili na to.

„Myslím si, že to je pokus dodatočne zakryť spomínanú blamáž. Ja som dostal správu, že útok sa začne o päť dní. Táto správa pochádzala z amerických zdrojov a prišla pred piatimi dňami. Nuž, a ako vidíte, nestalo sa tak,“ uviedol Zeman s tým, že správa pochádzala od americkej tajnej služby CIA, o ktorej informačných zdrojoch pochybuje.

FOTO: ilustračné

