19. júl 2023 Cestovanie Cesta okolo sveta za 80 hodín! Muž obletel celú planétu, využil nízkonákladové aerolinky Tomu sa povie zážitok! Muž absolvoval cestu okolo sveta, na ktorú mu stačilo 80 hodín. Koľko ho to celé stálo?

Kto by nepoznal dielo Cesta okolo sveta za 80 dní od Julesa Verneho? V 21. storočí by už takéto putovanie nikoho neohúrilo. Navyše, o zaujímavý cestovateľský rekord sa môže pokúsiť každý.

Stanovil si podmienky

42-ročný Brit Noel Philips sa nedávno vybral na výpravu v štýle Phileasa Fogga zo spomenutého knižného príbehu. Noel, ktorý so svojou rodinou žije v Houstone v Texase, si pred svojou výpravou stanovil niekoľko pravidiel. Zaviazal sa využívať nízkonákladové letecké spoločnosti, sedieť mohol iba v ekonomickej triede, prejsť musel cez obe pologule, nemohol využiť žiadne spiatočné lety a stanovil si aj 80-hodinový časový limit na splnenie svojej misie.

Nebolo to jeho prvé obletenie našej planéty. Niečo podobné už absolvoval v roku 2019, no teraz sa rozhodol výhradne pre využitie „nízkonákladoviek“.

„Úprimne povedané, bola to absolútna nočná mora,“ vyjadril sa cestovateľ po absolvovaní viac ako 40-tisíc kilometrov pre Daily Mail.

Sám to odôvodnil tým, že nízkonákladové spoločnosti sú skvelé, ak hľadáte lacný let. Pokiaľ však dôjde k zmenám vo vašom cestovateľskom pláne, tieto spoločnosti nie sú príliš flexibilné. „Aj preto som si zostavil tri rôzne itineráre,“ priznal Noel Philips s tým, že aj vďaka tomu ho napokon cesta vyšla pravdepodobne drahšie, než keby zvoli bežné letecké spoločnosti.

Koľko ho to stálo?

Odlietal z Houstonu do New Yorku, zastavil sa aj v Barcelone, Aténach, Singapure, Melbourne, Sydney, Honolulu, Phoenixe a po necelých 80 hodinách pristál späť v Houstone. „Sme tu, o 25-tisíc míľ (pribl. 40-tisíc km, pozn. redakcie) neskôr, tu na letisku Hobby v Houstone! A niečo pod 80 hodín, čo som tu bol naposledy. Páni, to bol výlet,“ povedal Noel krátko po pristátí.

A koľko ho stála cesta, počas ktorej strávil 51 z 80 hodín na palube lietadiel? Noel vypočítal, že iba za samotné letenky v nízkonákladových spoločnostiach zaplatil 2 908 dolárov (2 586 eur).

