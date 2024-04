12. apríl 2024 Rastislav Búgel Zo Slovenska Cez víkend udrie vlna HORÚČAV, no potom to príde! Teplé oblečenie ešte NEODKLADAJTE Pred nami je niekoľko mimoriadne teplých dní, no po nich sa musíme pripraviť na výraznú zmenu. Čo nás čaká?

Na Slovensku práve úraduje takmer letné počasie. Mnohých to preto láka postupne odložiť teplé zimné oblečenie. Ak patríte medzi nich, mali by ste si to dobre rozmyslieť.

„Numerické modely už niekoľko dní naznačujú, že Európu čaká výrazné ochladenie, ktoré nebude len také dočasné. Nastúpiť by malo chladné, dokonca teplotne podpriemerné počasie, ktoré prinesie nielen sneženie, ale aj návrat mrazov,“ píše iMeteo.sk.

Horúci víkend a potom…

Pred nami sú tak posledné mimoriadne teplé dni. Príliv teplého vzduchu do našej oblasti bude totiž pokračovať len do nedele. Ešte počas víkendu vystúpia teploty až nad hranicu +25 °C, no už v nedeľu popoludní pocítime prvé zmeny. Tento deň bude posledný, ktorý bude slnečný a mimoriadne teplý.

Cez Európu začne v závere víkendu postupovať studený front: „Pred ním vyvrcholí do Európy príliv teplého vzduchu od juhu a zároveň sa za týmto studeným frontom začne od severozápadu nasúvať chladnejší vzduch.“

Portál pripomína, že v tomto čase bude na našom území veľké riziko búrok.

„Prvé búrky by sa na našom území mohli vyskytnúť už v nedeľu popoludní a to predovšetkým na severe územia. Oveľa výraznejšie a plošnejšie by však mali byť búrky v pondelok,“ uvádza.

Bude zima a vlhko

Začiatok pracovného týždňa sa bude niesť v znamení prechodu studeného frontu. Za ním k nám vpadne od severozápadu chladný vzduch a ten odštartuje sériu tak chladného počasia, že zimné bundy budú nevyhnutnosťou.

„Od utorka by sa počasie v Európe malo dostať pod vplyv tlakovej níže, ktorej stred by sa mal usadiť niekde nad Pobaltím, pričom po zadnej strane tejto tlakovej níže začne do Európy od severozápadu prúdiť veľmi chladný vzduch. Pôjde o typickú zimnú situáciu, ktorá k nám v zime prináša mrazy a sneženie,“ píše iMeteo.sk.

Toto severozápadné až severné prúdenie bude nielen chladné, ale aj vlhké. Od utorka nás tak čaká séria chladného, ale aj sychravého počasia.

Dlhodobá zmena

Server ako príklad uvádza model reprezentujúci situáciu v nadmorskej výške 1500 m n.m. „Zatiaľ čo cez víkend bude teplota vo výškach dosahovať až +12 °C, tak nadchádzajúci týždeň k nám bude prúdiť vzduchová hmota s teplotou len okolo –5 °C. Inými slovami, bude k nám prúdiť vzduch, ktorý bude o 15 až 20 °C chladnejší,“ dodáva portál.

Na hory by sa tak po dlhšej dobe malo vrátiť sneženie a očakávať môžeme aj nebezpečne nízke teploty.

„Počas dňa by sa maximálne teploty mali pohybovať postupne len v intervale od +5 °C do +12 °C, no nebezpečné to bude v noci, kedy sa očakáva príchod mrazov a to aj do nížin,“ informuje iMeteo.sk s tým, že zlou správou je fakt, že chladné obdobie, ktoré prichádza, bude mať dlhú trvácnosť.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk