11. apríl 2024 Rastislav Búgel Zo Slovenska Na Slovensko prichádza NOVÁ sieť kaviarní: Otvoriť u nás chce DESIATKY prevádzok Milujete kávu? V tom prípade vás najnovšie správy isto potešia.

Rumunská sieť kaviarní 5 to go plánuje vstup na slovenský trh. Aktuálne už buduje svoju sieť v Maďarsku.

Pre web Worldcaffeportal to potvrdil aj jeden zo spoluzakladateľov 5 to go Lucian Badila.

Otvorenie sa presúva

"Po komplexnej analýze trhu a spotrebiteľského správania sme presvedčení, že značka 5 to go bude na Slovensku veľmi dobre prijatá, kde chceme prilákať a udržať si spotrebiteľov z miestnych komunít zameraním sa na chuť, kvalitu, rozmanitosť, férovosť, ceny a uvoľnenú atmosféru našich kaviarní,“ povedal ešte v októbri.

Ako informuje server tvnoviny.sk, podľa pôvodného plánu to vyzeralo tak, že 5 to go otvorí svoju prvú slovenskú kaviareň práve v tomto období. Napokon sa tak nestalo.

Otvorenie sa presúva na jeseň.

Kaviarne v každom kúte Slovenska

„Odhadujeme, že našu prvú kaviareň otvoríme na prelome tretieho a štvrtého kvartálu tohto roka v Bratislave. Tá bude mať 60 až 100 metrov štvorcových, pričom bude našou vlajkovou loďou. Nebude stáť v nákupnom centre, ale na ulici,“ prezradil pre tvnoviny.sk manažér pre expanziu Laurentiu Badila.

Neskončí to len kaviarňou v hlavnom meste. Svoje prevádzky bude postupne otvárať po celom Slovensku.

"Do konca roka 2028 chceme na Slovensku dosiahnuť 100 lokalít,“ dodal Badila.

