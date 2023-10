Zdroj: TASR/Jaroslav Novák Cez víkend uvidíme čiastočné ZATMENIE Mesiaca! Nezmeškajte ho, na ďalšie sa načakáte V sobotu bude na Slovensku možné pozorovať čiastočné zatmenie Mesiaca. Ak ho zmeškáte, na ďalšie sa poriadne načakáte. 28. október 2023 Zo Slovenska

28. október 2023 Zo Slovenska Cez víkend uvidíme čiastočné ZATMENIE Mesiaca! Nezmeškajte ho, na ďalšie sa načakáte V sobotu bude na Slovensku možné pozorovať čiastočné zatmenie Mesiaca. Ak ho zmeškáte, na ďalšie sa poriadne načakáte.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Na Slovensku bude v sobotu (28. 10.) možné pozorovať čiastočné zatmenie Mesiaca. V maximálnej fáze bude o 22.14 h a viditeľné bude aj bez ďalekohľadu. TASR o tom informoval Slovenský zväz astronómov.

Dôležité časy

Už okolo 21.00 h bude možné pozorovať mierne stmavnutý ľavý spodný okraj Mesiaca, čiastočné zatmenie sa začne o 21.35 h.

Koniec javu nastane o 22.53 h, pričom ešte ďalšiu polhodinu bude možné sledovať, ako sa Mesiac pomaly dostáva z polotieňa.

Na ďalšie zatmenie si počkáme

„Je dobre viditeľné aj bez ďalekohľadu, no ak použijeme triéder alebo aspoň malý ďalekohľad, budeme nadšení. V ďalekohľade si všimneme, že aj časť Mesiaca ponorená do tieňa nie je úplne tmavá, bude červenohnedá, keďže v dôsledku lomu svetla v zemskej atmosfére sa časť slnečného svetla dostáva aj do úplného tieňa Zeme,“ vysvetlil zväz.

Ďalšie čiastočné zatmenie bude možné pozorovať 18. septembra 2024 a úplné až 7. septembra 2025.

Foto: ilustračné

