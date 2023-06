Zdroj: Unsplash.com , Pexels.com Chcete mať doma KLÍMU? Montáž klimatizácie nie je len tak: Na čo sa musíte PRIPRAVIŤ? Uvažujete nad montážou vonkajšej klimatizácie? V tom prípade sa vám vopred oplatí vedieť, na čo sa musíte pripraviť. 18. jún 2023 Technológie

Vysoké letné teploty posledných dní prinútili veľké množstvo ľudí zamyslieť sa nad montážou klimatizácie. Treba si uvedomiť, že to nie je len tak. Na čo všetko treba myslieť?

Získajte povolenie

Prvým krokom by mala byť dohoda na umiestnenie vonkajšej klimatizačnej jednotky. „Platí pravidlo, že vlastník bytu by nemal zasahovať do spoločných priestorov bytového domu bez povolenia správcu bytového domu a nemal by narušovať vizuálnu celistvosť objektu,“ informuje Východoslovenská energetika (VSE). Takéto umiestnenie klimatizácie vyžaduje schválenie správcom bytového domu.

Ešte náročnejší proces vás čaká, pokiaľ bývate v pamiatkovej zóne. V tom prípade sa nevyhnete schvaľovaniu Pamiatkovým úradom.

Ak vás neláka zdĺhavé vybavovanie povolenia, mali by ste zvážiť umiestnenie klimatizácie na balkón alebo loggiu: „Toto riešenie nepodlieha schvaľovaniu. Vonkajšia jednotka sa umiestni do vnútornej časti loggie alebo balkóna na stenu alebo na podlahu.“

Vonkajšia jednotka je s vnútornými časťami prepojená káblami a rozvodmi chladiva, pričom ich trasy by mali byť čo najkratšie. Ak dispozícia bytu umiestnenie na balkón či loggiu neumožňuje, zostáva už iba montáž na fasádu pomocou konzoly. Podľa energetickej spoločnosti je v prípade najvyššieho poschodia bytovky vhodná pre montáž aj strecha. Aj tu však platí rovnaké schvaľovanie ako pri montáži na fasádu.

Pozor na kondenzát

Pri používaní klimatizácie dochádza k tvorbe kondenzátu, ktorý treba odvádzať. V niektorých prípadoch je možné odvádzať kondenzát priamo do stupačiek. „Ak to možné nie je, tak je kondenzát z klimatizácie do bytu odvádzaný do exteriéru pomocou rúrok, ktoré idú v samospáde, čo umožňuje vzniknutej vode voľne odtekať. Ak samospád možný nie je, dajú sa použiť prečerpávacie stanice,“ informuje VSE s tým, že odvod kondenzátu by v žiadnom prípade nemal obťažovať susedov.

Ak bytový dom pripravuje rekonštrukciu fasády, podľa energetickej spoločnosti je vhodné myslieť na vybudovanie spoločných zvodov kondenzátu pod zatepľovacou fasádou.

Bez elektriny to nepôjde

Klimatizácia je závislá na pripojení k elektrickej sieti. V prípade rekonštrukcie elektroinštalácie sa na to používa separátna vetva s ističom z bytovej rozvodnej skrine až k vonkajšej klimatizačnej jednotke.

„Ak separátna elektrická prípojka nie je možná, riešenie spočíva v napojení na existujúcu elektrickú vetvu s dostatočným príkonom pre daný typ klimatizácie do bytu. Vnútorné jednotky sú elektricky prepájané s vonkajšou cez kanály rozvodu chladiva,“ vysvetľuje Východoslovenská energetika.

