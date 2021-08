Zdroj: TASR/AP CHCETE vidieť pápeža? Zaregistrujte sa! Už tak spravilo viac ako 12-tisíc Slovákov Registráciu na podujatia návštevy pápeža Františka na Slovensku využilo za prvé tri dni vyše 12-tisíc ľudí. 16. august 2021 han Zo Slovenska

16. august 2021 han Zo Slovenska CHCETE vidieť pápeža? Zaregistrujte sa! Už tak spravilo viac ako 12-tisíc Slovákov Registráciu na podujatia návštevy pápeža Františka na Slovensku využilo za prvé tri dni vyše 12-tisíc ľudí.

Zdroj: TASR/AP

Z údajov registračného tímu vyplýva, že ide o 12 195 ľudí.

Takmer dve tretiny z tohto počtu predstavujú prihlásení do Šaštína. Ako uvádza Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska (KBS), okolo 4 000 ľudí sa prihlásilo do Prešova a zvyšok do Košíc.

Registrácia účastníkov je k dispozícii na internetovej stránke www.navstevapapeza.sk. Prihlásiť sa je možné do Šaštína, Prešova a Košíc. Pastoračná cesta pápeža Františka sa nesie v znamení motta „S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom“.

Bližšie informácie je možné získať na infolinke +421 2 2220 0075 od pondelka do piatka v čase od 8.30 do 16.30 h a na emailovej adrese registracia@ navstevapapeza.sk.

Pápež František na septembrovej (12. – 15. 9.) návšteve Slovenska zavíta do Bratislavy, Košíc, Prešova a Šaštína. Stretne sa s troma najvyššími ústavnými činiteľmi, ale aj zástupcami židovskej či rómskej komunity. V Šaštíne je na programe svätá omša s homíliou Svätého Otca.

Zdroj: TASR