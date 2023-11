Zdroj: Freepik.com/krakenimages.com Chlapi, máte ťažkosti s močením? Odhoďte PREDSUDKY a vyhľadajte odborníka! Pri ťažkostiach s močením je potrebné vyhľadať odborníka. Môže vám to zachrániť život. 19. november 2023 Lifestyle

19. november 2023 Lifestyle Chlapi, máte ťažkosti s močením? Odhoďte PREDSUDKY a vyhľadajte odborníka! Pri ťažkostiach s močením je potrebné vyhľadať odborníka. Môže vám to zachrániť život.

Rakovina prostaty sa začína nenápadne, no až v 90 percentách prípadov je liečiteľná, ak je odhalená včas. Pri ťažkostiach s močením by mali muži zahodiť predsudky a vyhľadať odborníka. Upozornila na to lekárka urologickej ambulancie nemocnice v Handlovej Viola Filipovičová.

Rizikové faktory

Mesiac november sa tradične spája so zvyšovaním povedomia o rakovine prostaty. Ide o jeden z najčastejších druhov rakoviny, ktorá postihuje mužov po celom svete. „Medzi preukázané rizikové faktory patria vek nad 50 rokov, rasa, keďže rakovina prostaty sa častejšie vyskytuje u europoidnej rasy, a rodinná predispozícia,“ načrtla Filipovičová. Menej objasnenými faktormi sú podľa nej strava, nedostatok pohybu, fajčenie, obezita, vystavenie chemickým látkam a slnečnému žiareniu, zápal a pohlavne prenosné choroby.

Hoci riziko vzniku ochorenia výrazne narastá po 50. roku života, vyskytnúť sa môže aj u mužov mladších, dokonca aj pod 40 rokov.

„Veľa o vplyve veku hovorí aj fakt, že ochorenie postihuje až šesť z desiatich mužov starších ako 65 rokov. Vo svojej praxi však, žiaľ, evidujem aj mužov tesne po 40, ktorí majú potvrdený zhubný nádor prostaty. V tomto prípade zohrala úlohu genetika,“ doplnila urologička.

Začína sa to nenápadne

Ochorenia prostaty sa začínajú nenápadne a v počiatočných štádiách ani rakovina nemusí mať žiadne prejavy. „Postupne, ako nádor rastie a rozširuje sa, objavujú sa ťažkosti s močením – spomalený prúd moču, krv v moči, pocity neúplného vymočenia alebo úniky moču,“ priblížila Filipovičová.

V prípade pokročilého ochorenia sa podľa nej už objavujú aj príznaky metastatického postihnutia iných orgánov – kostné bolesti či neurologické prejavy. „Rakovina prostaty nie je jediným vysvetlením týchto príznakov. Často sa pri nich stretávame aj s nezhubným zväčšením prostaty, ktoré súvisí s vekom, alebo tiež so zápalovými ochoreniami prostaty, ktoré sa vyskytujú skôr u mladších mužov,“ upozornila s tým, že pri akýchkoľvek ťažkostiach s močením alebo ak sa mužom niečo nepozdáva, určite odporúča zahodiť predsudky a vyhľadať odborníka.

Prehliadky sú dôležité

Práve preventívna prehliadka pritom môže odhaliť nielen rakovinu, ale aj iné ochorenia ešte v ich bezpríznakovej fáze a výrazne tak zvýšiť šancu na ich úspešné vyliečenie. Každoročne by ich mali absolvovať by ich mali muži nad 40 rokov. „Vyšetrenie prostaty zahŕňa hmatovú kontrolu prostaty cez konečník, ultrasonografické vyšetrenie pomocou ultrazvukovej sondy umiestnenej na oblasť podbrušia a odber krvi so stanovením hodnoty onkomarkera PSA,“ ozrejmila odborníčka.

Ide podľa nej o nebolestivé vyšetrenia s vysokou presnosťou. „Obavy nie sú na mieste, keďže ich prínos ďaleko presahuje nepríjemné pocity, ktoré sa mužom spájajú skôr s predstavou týchto vyšetrení než s nimi samotnými,“ uzatvorila.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Zdroj: TASR