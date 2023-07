Zdroj: pixabay.com , pixabay.com Chorváti sa bránia, vraj nie sú PRIDRAHÍ: Pozrite sa inam, v Benátkach dáte za kávu 9 eur! Takzvané slovenské more láka každý rok veľký počet Slovákov a Čechov. Tým sa však krajina začína zdať pridrahá. Tamojšia turistická inštitúcia nesúhlasí. 7. júl 2023 Barbara Dallosová Magazín Cestovanie

Dovolenková sezóna na Jadrane je v plnom prúde, no čoraz častejšie sa ozývajú hlasy, že Chorvátsko už nie je tým, čím bývalo. Služby v obľúbenej destinácii sa mnohým zdajú privysoké.

Pridrahý špás?

V Chorvátsku sa po vstupe do menovej únie prvú letnú sezónu platí eurami. K tomu sa pridala inflácia a ako v mnohých krajinách Európy, ceny sa zdvihli.

Ako sme vás už informovali, Slovákmi milovaný vyprážaný syr vás môže v tejto destinácii vyjsť na 12 až 15 eur. Napríklad vo vychytenom Hvare stojí poplatok za plážové ležadlo aj 40 eur.

Tamojší portál N1 píše, že za kopček zmrzliny zaplatíte v Chorvátku tri eurá, za pizzu v reštaurácii 18 eur a za poriadny steak až 38 eur. Samozrejme, treba brať do úvahy, v akej lokalite dovolenkujete a akú reštauráciu si vyberiete.

Chorváti to vidia inak

Na chýry, ktoré sa šíria medzi dovolenkármi, už reagovali aj chorvátske inštitúcie. Riaditeľ Chorvátskeho združenia turizmu Kristjan Staničić sa proti tvrdeniam o zdražovaní ohradil a ako príklad uvádza iné dovolenkové destinácie v Európe. Pre N1 zdôraznil, že zdražovaniu sa nedá vyhnúť, no musí ísť ruka v ruke so zvyšovaním kvality služieb.

„V Chorvátsku to tak je, aj keď sa nájdu individuálne prípady, kedy to neplatí. Keď zvýšime cenu, musíme investovať do kvality. Vždy apelujeme na to, že hosť musí dostať hodnotu za peniaze. Chorvátsko má v tomto stále dobrý pomer,“ ozrejmil Staničić. Odvolávajúc sa na nedávnu analýzu dodal, že jednou z najdrahších európskych destinácií je Španielsko a Chorvátsko je v cenách na úrovni Talianska a Grécka.

„Prišiel mi účet z Mykonosu, kde je káva za 4,50 eura a nikto sa nesťažuje. Nedávno som hovoril s človekom, ktorý zaplatil 9 eur za kávu v Benátkach,“ uzavrel príkladmi z iných destinácií Staničić.

Zdroj: Dnes24.sk