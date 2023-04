CIBUĽA nad zlato? Letušky pašovali 15 kilogramov zeleniny až na Filipíny

Zatiaľ čo na Slovensku sú najčastejšie pašovaným tovarom stále cigarety, na Filipíny sa pašuje ovocie aj zelenina. Nedostatkovým tovarom je najmä cibuľa, ktorá je na Filipinách extrémne drahá.

Je dokonca niekoľkokrát drahšia ako mäso. Na prípad upozornil portál Novinky.cz.

Na Filipíny sa ju pokúsilo prepašovať minimálne desať členov posádky leteckej spoločnosti počas letu zo saudskoarabského Rijádu. Colníci ich však s chutným kontrabandom prichytili na medzinárodnom letisku v Manile.

Zásoby ovocia a zeleniny odhalili letiskové skenery. Pri prehliadke im v taškách našli 15,5 kilogramu cibule, 4,5 kilogramu citrónov a po jednom kilograme jahôd a borievok.

„Cibuľa je v súčasnosti na Filipínach, prinajmenšom podľa ceny, veľmi luxusný tovar. Kilogram sa predáva v prepočte za asi 10 eur,“ píšu Novinky.cz.

Dôvodom nedostatku úrody majú byť tajfúny aj tropické búrky. Výraznou mierou však k zvyšovaniu cien zeleniny vraj prispievajú práve pašeráci, ktorí údajne zásoby cibule hromadia a týmto spôsobom umelo zvyšujú jej cenu.

