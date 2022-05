Zdroj: TASR/Martin Baumann Cigániková VTRHLA na tlačovku OĽaNO a vykričala Matovičovi: Hanbi sa, ako sa správaš! Vo vládnej koalícii to po ostro sledovanom hlasovaní o vydaní lídra opozičného Smeru poriadne vrie. 5. máj 2022 Politika

5. máj 2022 Politika Cigániková VTRHLA na tlačovku OĽaNO a vykričala Matovičovi: Hanbi sa, ako sa správaš! Vo vládnej koalícii to po ostro sledovanom hlasovaní o vydaní lídra opozičného Smeru poriadne vrie.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Krátko po neúspešnom hlasovaní o vydaní Roberta Fica do väzby sa pred kamery postavil Igor Matovič spolu s poslancami klubu OĽaNO.

Výstup Bittó Cigánikovej

„Ako môžete fungovať bez toho, aby sme mali na palube Sme rodina? Spočítajme si hlasy. Jednoducho nedá sa vládnuť s nejakou sedemdesiatdvojkou alebo trojkou v parlamente. Áno, možno by sme si to užívali, ten pocit, že by niektorí prišli, ako tu kolegyňa Cigániková pred chvíľkou stála a jasné, Sme rodina nepatrí do koalície. Ale to môže povedať iba ten, kto už má dohodu s Pellegrinim, že po predčasných voľbách pôjde s ním vládnuť. Kolegyňa Cigániková práve prišla sa pozrieť," odpovedal Igor Matovič na novinársku otázku, či ešte nie je čas rozlúčiť sa s hnutím Sme rodina.

Na to reagovala práve poslankyňa SaS Jana Bittó Cigániková, ktorá narušila tlačovú konferenciu OĽaNO.

„Igor, príde ti toto normálne? Hanbi sa, ako sa správaš,“ cituje slová Cigánikovej portál Denník N, podľa ktorého tak reagovala na Matovičovu kritiku SaS.

Vládnuť by sa nedalo

Líder OĽaNO sa následne snažil pokračovať v tlačovej konferencii: „Máme avízo od SaS, že budúci týždeň v stredu na vláde povedia, že v prípade ak predložíme pomoc rodinám tak ako sme ju tri koaličné strany navrhli, v tom prípade odchádzajú z koalície. Predpokladám, že ich dnešný postoj, ktorý bol v tejto veci, je súčasťou nachystania si nejakej pôdy pod nohami, prípravy na túto zlomovú chvíľu, ktorá nastane budúcu stredu. Pripadá mi to naozaj mimoriadne trápne zneužívať zlyhanie dvoch poslancov z 50. Je to také malicherné, po tom všetkom, koľko sme sa snažili dlhé roky spoločne bojovať a veľakrát SaS ťahať na palubu. Platí všetko, čo som povedal predtým, berieme to ako jednu zlyhanú bitku. Je to jedna bitka z mnohých, ktoré v tejto vojne musíme ešte zviesť. Mrzí ma toto extempore. Myslím, že sa to nerobí medzi koaličnými partnermi,“ dodal minister financií.

Na otázku, ktorého koaličného partnera by si vybral v prípade, keby SaS podmienila svoju účasť v koalícii odchodom Sme rodina, povedal: „Je jedno, kto z nich by odišiel, vládnuť by sa už nedalo.“

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk