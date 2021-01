31. január 2021 Milan Hanzel Správy Zo zahraničia V Rusku sa demonštruje: TVRDÉ zásahy policajtov! Zlízla si to aj Navaľného manželka

Počas nedeľňajších demonštrácií v Rusku na podporu opozičného politika Alexeja Navaľného zadržali v Moskve znova aj jeho manželku Juliju.

Počet zadržaných v mestách po celej krajine medzičasom podľa aktivistov stúpol na viac ako 2 800.

Tisíce ľudí

Na oficiálne nepovolených protestoch vyšli do ulíc po celom Rusku druhý víkend po sebe tisíce ľudí, aby žiadali prepustenie Navaľného. Kritika Kremľa umiestnili do väzby pred dvoma týždňami po tom, ako sa vrátil do vlasti z Nemecka po piatich mesiacoch zotavovania z otravy. Organizácia OVD-Info, monitorujúca zatknutia počas hromadných protestov, eviduje 2 834 zadržaných osôb v niekoľkých desiatkach miest.

V Moskve zadržali vyše 720 ľudí vrátane Navaľného manželky. Tá predtým zverejnila na sociálnej sieti záber, ktorý ju zachytáva na ulici.

Išli za Navaľným

V ruskej metropole sa protestujúci zhromažďovali na rôznych miestach po tom, ako polícia uzavrela prístup do centra. Tisíce ľudí v jednom z protestných pochodov smerovali k väznici, kde je Navaľnyj vo väzení.

Z Petrohradu, kde aktivisti hlásili viac ako 430 zatknutých, prišli podľa agentúry aj správy o tom, že polícia použila voči protestujúcim slzotvorný plyn a elektrošokové pištole.

