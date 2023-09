Zdroj: Facebook.com/OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti CIRKUS a strašná HANBA! Politici odsudzujú konflikt Matoviča a Kaliňáka Politici odsudzujú konflikt lídra hnutia OĽANO a priatelia Igora Matoviča s exministrom vnútra Robertom Kaliňákom (Smer-SD) na stredajšej tlačovej konferencii Smeru-SD k migrácii pred úradom vlády. 13. september 2023 Správy Politika

Hovoria o negatívnom príklade pre voličov. Takéto správanie podľa predstaviteľov viacerých strán nepatrí do politiky.

Fackovanie a buchnáty

„Absolútne sa dištancujeme od takéhoto konania,“ reagoval predseda Národnej rady (NR) SR a Sme rodina Boris Kollár. Kritizoval rozoštvávanie spoločnosti a chaos, ktorý takéto konanie vyvoláva. Slovenská politika by podľa neho nemala vyzerať tak, že sa jej predstavitelia klbčia pred verejnosťou.

Chybu vidí na oboch stranách konfliktu. Skonštatoval, že keby chcel pomôcť Matovičovi, tak by to urobil rovnako ako Kaliňák a Smer-SD.

Konflikt kritizoval aj expremiér a volebný líder strany Modrí, Most-Híd Mikuláš Dzurinda. „Je to zahanbujúce, ponižujúce, ale hlavne je to nesmierne nebezpečné,“ uviedol. Rovnako kritizoval príklad voličom, keď sa politici fackujú na verejnosti.

„To, čo sa odohralo, nemá nič spoločne s imigráciou, je to o rozoštvávaní ako o metóde politického zápasu pred voľbami,“ poznamenal.

Totálne dno

„Presne takto to nemá vyzerať. Cielená provokácia, vulgarizmy, kopance aj úder do tváre. Bitka bývalého premiéra Matoviča s bývalým ministrom vnútra Kaliňákom. Až na takéto dno doviedli slovenskú politiku,“ reagoval predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka. Predstaviteľov Smeru-SD označil za pokrytcov, pretože mali možnosť migráciu riešiť v parlamente, no nepodporili schôdzu.

Podľa Jany Bittó Cigánikovej (SaS) je škoda, že sa Matovič takto nebil za spravodlivosť, keď jeho poslankyne nevydali šéfa Smeru-SD Roberta Fica pred súd, alebo keď poslanci z jeho kandidátky nehlasovali za zmenu paragrafu 363 Trestného poriadku.

„Nebola vtedy kampaň, veru,“ poznamenala.

„Kto po tomto pekle volí opäť Matoviča, volí pokračovanie pekla so všetkými jeho dôsledkami na život slovenských občanov,“ skonštatoval líder Hlasu-SD Peter Pellegrini. Dodal, že na politický cirkus sa neodpovedá násilím a prehlbovaním rozdeľovania národa.

Matovič v stredu ráno narušil tlačovú konferenciu Smeru-SD k migrácii a dostal sa do konfliktu s exministrom Kaliňákom. Vyhlásil, že práve Smer-SD prijal legislatívne zmeny, týkajúce sa vydávania povolení migrantom, ktoré teraz strana kritizuje.

Líder Smeru-SD Robert Fico konanie Matoviča nekomentoval. Podľa Kaliňáka Matovič porušil zákon, keďže prišiel a zastavil autom na chodníku. Pri incidente zasiahla aj hliadka mestskej polície, má ho zaznamenaný na odevných kamerách a bude ho vyhodnocovať.

Zdroj: TASR