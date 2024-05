4. máj 2024 Kultúra Čo sa deje so slávnym hercom? Juraja Kukuru museli hospitalizovať na onkológii! Mal samostatnú izbu, no pacienti ho v dlhom župane, neraz aj v spoločnosti manželky Táni, stretávali na nemocničných chodbách.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Stretnúť herca Juraja Kukuru (77) ako pacienta v nemocnici na onkológii nie je to, čo by chceli jeho fanúšikovia vidieť. O tom, že niečo nebolo v poriadku informuje týždenník Plus 7 dní.

Stretávali ho na chodbe

„Legendárny herec Juraj Kukura (77) musel byť hospitalizovaný na onkologickom oddelení jednej z bratislavských nemocníc. Mal samostatnú izbu, no pacienti ho v dlhom župane, neraz aj v spoločnosti manželky Táni, stretávali na nemocničných chodbách,“ píše ďalej Plus 7 dní.

Na príčinu hospitalizácie sa týždenník spýtal priamo herca. „Mal som trošku problémy s krvou, ale už je to, zaplať Pán Boh, všetko v poriadku,“ povedal.

archívne foto

Zdroj: Dnes24.sk