Čo si myslí Soros o vojne? Víťazstvo Ukrajiny by znamenalo ROZPAD Ruskej ríše!

Miliardár a filantrop George Soros vo štvrtok uviedol, že prípadná porážka Moskvy vo vojne na Ukrajine by viedla k rozpadu "Ruskej ríše", čo by podľa neho postsovietske republiky uvítali.

„Krajiny bývalého Sovietskeho zväzu sa nevedia dočkať porážky Ruska na Ukrajine, pretože chcú presadiť svoju nezávislosť,“ povedal Soros v príhovore na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii, o ktorom informovala jeho kancelária. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.

„Znamená to, že víťazstvo Ukrajiny by znamenalo rozpad Ruskej ríše. Rusko by už nepredstavovalo hrozbu pre Európu a svet. Bola by to veľká zmena k lepšiemu,“ pokračoval.