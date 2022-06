Zdroj: unsplash.com Nad Švajčiarskom UZAVRELI vzdušný priestor! Čo spôsobilo POPLACH na letiskách? Švajčiarsky vzdušný priestor v stredu uzavreli pre technický problém v systéme riadenia letovej prevádzky. Dnes o 10:40 han Cestovanie

„Technická porucha v (spoločnosti) Skyguide bola vyriešená,“ uviedla spoločnosť s tým, že uzatvorenie vzdušného priestoru bolo zrušené o 8.30 h.

Vzdušný priestor v stredu dopoludnia opätovne otvorili po tom, ako ho museli z bezpečnostných dôvodov na niekoľko hodín uzatvoriť v dôsledku technickej poruchy v systéme riadenia letovej prevádzky. TASR správu prevzala od agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na spoločnosť Skyguide monitorujúcu vzdušný priestor nad Švajčiarskom.

„Švajčiarsky vzdušný priestor je opäť otvorený a letecká doprava nad Švajčiarskom a prevádzka národných letísk v Ženeve a Zürichu boli obnovené,“ dodáva Skyguide v príspevku na sociálnej sieti Twitter.

„Robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme lety efektívne odbavili a udržali meškanie na minime,“ uviedla Skyguide v ďalšom príspevku na Twitteri. Po oznámení uzatvorenia vzdušného priestoru hlásili niektoré lety trojhodinové meškanie, píše AFP.

Obnovenie letovej prevádzky potvrdili aj letiská v Zürichu a Ženeve. Najväčším letiskom v krajine je zürišské letisko, kde vlani odbavili približne 10,2 milióna pasažierov. No po tom, ako boli zrušené opatrenia spojené s pandémiou koronavírusu, sa počet cestujúcich výrazne zvýšil a len v máji na letisku v Zürichu zaevidovali 1,9 milióna pasažierov.

Letisko v Zürichu oznámilo, že jeho prevádzka sa bude v stredu obnovovať postupne, pričom do 9.30 h bude obnovených približne 50 percent prevádzkovej kapacity. Po tomto čase by sa táto hodnota mala zvýšiť na 75 percent.

Švajčiarska tlačová agentúra ATS-Keystone uviedla, že medzinárodné lety smerujúce do Švajčiarska presmerovávali do Milána na severe Talianska. Podľa informácií zverejnených na oficiálnej stránke letiska však let smerujúci z New Yorku do Zürichu presmerovali do nemeckého Frankfurtu nad Mohanom a let singapurských aerolínii do Mníchova.

FOTO: ilustračné

Zdroj: TASR