19. jún 2023 Správy Politika Črtá sa ďalšie spájanie? OĽANO rokovalo o volebnej spolupráci so stranou Za ľudí Igor Matovič deklaroval, že urobí všetko pre to, aby hlasy voličov menších demokratických strán neprepadli.

Hnutie OĽANO a priatelia v sobotu (17. 6.) rokovalo o volebnej spolupráci so stranou Za ľudí. Potvrdil to líder hnutia Igor Matovič na pondelkovej tlačovej konferencii. Pre septembrové parlamentné voľby je podľa neho v hre aj volebná koalícia, ktorá by na vstup do parlamentu potrebovala sedem percent hlasov.

„Zrejme si dáme sedempercentnú latku, zrejme pôjdeme so Za ľudí a Kresťanskou úniou. Finálne nie sme dohodnutí,“ povedal Matovič. Deklaroval, že urobí všetko pre to, aby hlasy voličov menších demokratických strán neprepadli.

Zdroj: TASR