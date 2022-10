Zdroj: TASR/Jaroslav Novák Ďalší ako TERČ?! Cieľom strelca zo Zámockej boli aj Branislav Gröhling či Robert Fico Národná kriminálna agentúra si postupne predvoláva osoby, ktoré sa nachádzali na strelcovom zozname. Na povrch sa dostali ďalšie mená politikov. 19. október 2022 ELA Krimi

19. október 2022 ELA Krimi Ďalší ako TERČ?! Cieľom strelca zo Zámockej boli aj Branislav Gröhling či Robert Fico Národná kriminálna agentúra si postupne predvoláva osoby, ktoré sa nachádzali na strelcovom zozname. Na povrch sa dostali ďalšie mená politikov.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Premiér Eduard Heger (OĽANO) bol primárnym cieľom strelca z Bratislavy. Policajný prezident Štefan Hamran to uviedol v diskusnej relácii TV Joj Analýzy Na hrane v utorok.

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) nechcel konkretizovať mená politikov, ktorí boli v zozname cieľov útočníka, uistil však, že boli v tomto prípade prijaté príslušné opatrenia.

Vzhľadom na to, že jedným z cieľov mal byť priamo premiér Heger, opatrenia zabezpečujúce adekvátnu ochranu sa týkajú aj jeho. Policajný prezident Štefan Hamran ubezpečil, že premiér má primeranú ochranu korešpondujúcu s jeho funkciou.

Exminister z SaS

Na povrch dnes vyplávali aj ďalšie mená popredných politikov. Má byť medzi nimi aj bývalý minister školstva Branislav Gröhling, ktorý bol podľa najnovších informácií cieľom údajného strelca, ktorý na Zámockej ulici v Bratislave zabil dvoch ľudí. Správu priniesla TV Markíza.

Gröhling pre Markízu potvrdil, že mal v tejto súvislosti vypovedať na Národnej kriminálnej agentúre. NAKA si má postupne predvolávať osoby, ktoré mali byť na strelcovom zozname.

„Môžem potvrdiť, že som bol predvolaný NAKA a bol som aj vypovedať. Informovali ma o určitých veciach, ďalej o tom nechcem momentálne rozprávať," povedal pre televíziu.

Fico bol tiež vypovedať

Na zozname politikov bol aj predseda Smeru Robert Fico, ktorý to dnes oznámil na tlačovej besede. Fico bol vypočutý ako svedok. A pravdepodobne bude žiadať o zmenu procesného postavenia zo svedka na poškodeného. „Ale toto nie je moja téma číslo jedna,“ uviedol Robert Fico.

Polícia o tom všetky tieto osoby informovala a vedie ich v samotnom vyšetrovaní ako poškodené. Ich zoznam bez ich súhlasu nezverejňuje.

„Ja som z toho tému nerobil. Tému z toho robil Hamran, ktorý potreboval rýchlo vytiahnuť Hegera, chudáčik Edko, ježišmária, bol na terči, čo my s ním teraz budeme robiť,“ reagoval Fico na to, že sa ocitol na zozname.

„Keby som sa bál, tak by som nerobil veci, ktoré vy ste na vlastné oči nevideli. Poďte so mnou niekedy na míting a ja vojdem do davu sám, kde je dve-tritisíc ľudí a ja tam vojdem,“ odpovedal Fico na otázku, či má obavy o svoju bezpečnosť.

„Ja odmietam hrať tieto hry, ktoré hra Heger a Hamran na nejaké chúďatka. Hlavne nech už ide ten Heger do psej matere,“ odkázal Fico na adresu premiéra.

Poškodili LGBTI komunite

Návrh na zavedenie partnerského spolužitia z dielne SaS bol v rozpore s Ústavou SR. Myslí si to šéf Smeru-SD Robert Fico. Poukázal na to, že by sa ním zrovnoprávnilo manželstvo so zväzkom dvoch osôb rovnakého pohlavia v spoločnej domácnosti, pričom manželstvo je v našej ústave zakotvené ako zväzok manželstva muža a ženy. Návrh nebol podľa neho dobre pripravený a vznikol zbytočný tlak na jeho prijatie.

Problém návrhu bol podľa Fica tiež v tom, že osobám v tzv. partnerskom spolužití by priznal inštitút bezpodielového spoluvlastníctva, ktorý môže podľa neho vzniknúť len v manželstve.

Doplnil, že návrh SaS okrem ústavy prekračoval aj rámec programového vyhlásenia vlády. Fico si myslí, že návrh dláždil cestu k adopcii detí homosexuálnymi pármi. Podporuje, aby sa vyriešili majetkové pomery a prístup k zdravotnej dokumentácii pre osoby, ktoré spolu žijú.

„Ak sa to pripraví primerane, tak ako sa to očakáva, Smer-SD bude schopný niektoré aspekty spolužitia dvoch osôb rovnakého pohlavia bez problémov podporiť,“ doplnil.

Fico si myslí, že postoj prezidentky Zuzany Čaputovej či premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) poškodil LGBTI komunite, keďže násilné presadzovanie tejto témy jej podľa neho škodí. Obáva sa, že to môže spôsobiť ešte väčšie problémy a verejnosť reaguje negatívne. Pripomenul, že tragická streľba v Bratislave bola útokom aj na židovskú komunitu či ústavných činiteľov.

Zdroj: Dnes24.sk