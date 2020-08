15. august 2020 Milan Hanzel Šport Ostatné športy Ďalší hororový pád v cyklistike: Mladý Belgičan sa zrútil z mosta do rokliny! VIDEO a FOTO

Belgický cyklista Remco Evenepoel mal ťažký pád na sobotňajšej klasike Okolo Lombardska. Ako je na tom?

Len pred pár dňami rozrušil cyklistický svet pád Holanďana Fabia Jakobsena v úvodnej etape Okolo Poľska, keď narazil v cieľovom špurte do bariér. Po oživovaní a následnom bezvedomí je už na tom lepšie, dokonca by sa mal vrátiť do profesionálnej cyklistiky. Písali sme o tom TU.

Čo sa stalo?

V prudkom klesaní belgický jazdec nezvládol zákrutu, nabúral do nízkeho múru na moste a prepadol dolu. Približne po dvadsiatich minútach ho odviezla sanitka, na fotografiách bol pri vedomí, no s bolestivou grimasou a fixáciou krku. Bližšie informácie o zdravotnom stave 20-ročného Belgičana neboli krátko po nehode známe.

„Remca Evenepoela ošetrili lekári a sanitka ho transportovala do nemocnice v Come. Ďakujem všetkým, ktorí mu zaželali skoré uzdravenie, veľa to pre nás znamená! Zároveň prosíme, aby ste sa vyhli špekuláciám o jeho zdravotnom stave, keď budeme mať niečo nové, budeme o tom informovať,“ napísal jeho tím Deceuninck-Quick-Step na twitteri. Podľa talianskej televízie RAI bol celý čas pri vedomí.

Víťaz etapy o tom nevedel

Dánsky cyklista Jakob Fuglsang triumfoval na 114. ročníku klasiky Okolo Lombardska. Jazdec stajne Astana sa presadil v záverečnom stúpaní a 231 km dlhú trasu z Bergama do Coma zvládol za 5:32:54 h. Jeho víťazstvo zatienil pád Evenepoela, ktorý skončil v nemocnici: „Vôbec som to nevidel. Videl som, že Vincenzo Nibali išiel v zjazde na čelo, bol som tretí v poradí a všimol som si, že nás zostalo len pár. Nevedel som, čo sa stalo, no potom mi povedali, že spadol. Môžeme len dúfať, že je v poriadku,“ povedal Dán.

Je to talent

Evenepoela považujú za jeden z najväčších talentov súčasnej svetovej cyklistiky. Tento rok štartoval na štyroch etapových podujatiach a na všetkých štyroch slávil celkové prvenstvo.

