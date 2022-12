Zdroj: JTRE , Facebook.com/Stavby.online Ďalší MRAKODRAP v Bratislave: Bude štvrtou NAJVYŠŠOU budovou v Európskej únii? FOTO Hlavné mesto v posledných rokoch rastie do výšky. Developer pôvodného projektu East Tower prekvapil novinkou. 21. december 2022 Správy Zo Slovenska

Eurovea Tower sa iba nedávno stala ako prvá budova na Slovensku oficiálnym mrakodrapom, keďže prekonala výšku 150 metrov. Informovali sme vás o tom TU. V zápätí sa objavili správy, že ju môže predbehnúť ďalšia budova, a to hneď v blízkom susedstve.

Maketu so super vysokým vežiakom zverejnili na sociálnej sieti Stavby.online.

Má presiahnuť 200 metrov

„Developer zóny Eurovea City prichádza s konceptom extrémne štíhlej budovy pripomínajúcej budovu 432 Park Avenue v New Yorku (Rafael Viñoly/SLCE Architects), ktorá by sa mohla so svojimi 60 poschodiami týčiť až do výšky presahujúcej 200 metrov. Budova by sa nachádzala na mieste bývalých tlačiarní Versus ohraničená kancelárskymi budovami Tower 115, Landererova 12 a zjazdom z mosta Apollo,“ píšu Stavby.online.

Pôvodne mal na tomto mieste stáť projektu East Tower s kanceláriami, zdá sa však, že plány sa zmenili.

Developer JTRE pre YIM.BA povedal, že sa zaoberá potenciálom rozvoja daného pozemku. „Na mieste projektu East Tower overujeme ďalšie možnosti, ako čo najlepšie využiť cenné územie rýchlo sa rozvíjajúceho moderného centra Bratislavy,“ povedal pre YIM.BA hovorca J&T Real Estate Daniel Suchý.

Super štíhly mrakodrap

Doplnil, že alternatíva zobrazená na modeli Eurovea City je čo sa týka intenzity zástavby a dopravnej záťaže v intenciách platného územného rozhodnutia. Super štíhly mrakodrap by sa tak mohol stať realitou.

„Výšková budova má funkciu rôznych foriem bývania a vedľa stojaca budova má funkciu kongresového centra. Uvažovaná zmena funkcie z administratívnej na rezidenčnú reflektuje tvorbu mesta krátkych vzdialeností tým, že posilňuje funkciu bývania v prostredí, v ktorom je dostatok funkcií občianskej vybavenosti,“ doplnil Suchý pre YIM.BA.

Ďalej pre spomínaný portál prezradil, že výška mrakodrapu by mohla dosiahnuť až 250 metrov. Závisí to však od rôznych technických riešení infraštruktúry projektu.

Veža by sa tak okamžite stala najvyššou stavbou v meste a Eurovea Tower by prevýšila až o 82 metrov.

JTRE projekt zadáva architektom, ktoré majú s podobnými vežiakmi skúsenosti. „Na overovacej štúdii pracuje architektonické štúdio GFI a konzultantom je medzinárodné štúdio AE7 s významnými skúsenosťami s realizáciou výškových budov,“ povedal Suchý pre YIM.BA.

Vežiak s výškou 250 metrov by sa stal štvrtou najvyššiu budovu v Európskej únii.

BUDE MAŤ BRATISLAVA VYŠŠÍ MRAKODRAP AKO EUROVEA TOWER? Mnoho ľudí si myslelo, že po dokončení Eurovea Tower sa na... Posted by Stavby.online on Sunday, December 18, 2022

