Ďalšia smrť vo svete svetového hokeja: Na večnosť odišiel olympijský víťaz

Сегодня утром, на 62-м году ушел из жизни легендарный хоккеист ЦСКА, олимпийский чемпион и семикратный чемпион СССР – Александр Петрович Герасимов. ⠀ Хоккейный клуб ЦСКА скорбит вместе с болельщиками и близкими прославленного хоккеиста.