22. apríl 2023 Zo zahraničia Darcu krvi vyhodili pre BIZARNÝ dôvod: Odmietol prezradiť, či je TEHOTNÝ! Dobrovoľný darca krvi sa nestačil diviť. Zdravotníci ho pri jeho poslednej návšteve transfúznej stanice odmietli. Dôvod je poriadne zarážajúci.

41-ročný Brit Steffen McAndrew bol pred koronavírusovou pandémiou dobrovoľným darcom krvi. Pred týždňom sa rozhodol, že po vyše dvoch rokoch opäť pôjde darovať najvzácnejšiu tekutinu.

Bizarné odmietnutie

Navštívil tak centrum darcovstva v škótskom meste Ayr. McAndrew, ktorý je praktický lekár, zostal poriadne zaskočený. Krv mu zdravotnícky personál odmietol odobrať.

”Zdravotná sestra mu povedala, že pokiaľ nevyplní potvrdenie, že nie je tehotný, darovanie krvi sa uskutočniť nemôže,” píše denník The Herald.

Darca ostal ako obarený. Vraví, že zdravý rozum sa niekam vytratil. ”Nemôžem uveriť, že by neprijali mužského darcu na základe toho, že som odmietol povedať, či som tehotný. Som si celkom istý, že táto otázka tu nebola, keď som bol pred niekoľkými rokmi darovať krv. Myslím, že to bola otázka len pre ženy,” netajil prekvapenie 41-ročný McAndrew.

Zašlo to ďaleko

Praktický lekár sa netají tým, že podporuje transfúznu službu a považuje ju za životne dôležitú. Aktuálnu skúsenosť však opisuje slovami: ”Povedať, že je to šialené, by bolo slabé slovo.”

”Mám nepríjemný pocit, že je to politická korektnosť, ktorá zašla príliš ďaleko,” nechal sa počuť darca.

Škótska národná transfúzna služba tvrdí, že otázka, ktorá bola zavedená v apríli 2022, sa kladie z dôvodu “bezpečnosti darcov.”

Otázka zostane

Podľa The Herald však už transfúzna služba avizovala plány, kedy by znenie kontroverznej otázky, ktorú aktuálne musia zodpovedať muži a aj ženy po menopauze, mala aktualizovať ešte v tomto roku. Vo formulároch zostane, no bude doplnená o poznámku, že pokiaľ pre daného darcu nie je relevantná, má zaškrtnúť políčko “Nie”.

