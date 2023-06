Demokrati chcú iniciovať odvolávanie Kollára, zbierajú podpisy od poslancov

Zatiaľ majú približne 20 podpisov z potrebných tridsiatich na to, aby podali návrh. Kollára chcú odvolávať pre kauzu fyzického napadnutia jeho bývalej partnerky.

Podpisy podľa poslankyne Anny Miernej majú od poslancov, pôsobiacich v strane Demokrati, od Tomáša Valáška (nezaradený), pridali sa tiež niekoľkí poslanci za OĽANO, no SaS sa podľa Miernej nepridala.

Odvolávaním chcú vyslať signál, že akékoľvek násilie je netolerovateľné. „Pre mňa je problém to, čo urobil predseda parlamentu, a že zopakoval, že by to znova urobil,“ povedala poslankyňa.