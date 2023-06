Zdroj: TASR/Jaroslav Novák , Instagram.com/richterova.barbora Kollár o BRUTÁLNEJ hádke s Richterovou: Hodila po mne nášho SYNA, dal som jej pár faciek Boris Kollár prezradil šokujúce podrobnosti o incidente s Barborou Richterovou. Ten tvrdí, že pár faciek si zaslúžila. 20. jún 2023 Zo Slovenska

Predseda Národnej rady (NR) SR a hnutia Sme rodina Boris Kollár odmieta medializované vyjadrenia jeho expartnerky a matky dvoch synov Barbory Richterovej. Vidí za tým politicky motivovanú snahu o očiernenie jeho i jeho hnutia v rámci predvolebnej kampane. Vyhlásil to na utorkovej tlačovej konferencii.

Boj o výživné?

Kollár tvrdí, že ak by jeho expartnerke išlo o vyššie výživné, požiadala by o to na súde. Odmieta, že by nemal záujem sa so svojimi synmi stretávať.

„Barbora Richterová dostáva na dve deti 3-tisíc eur. Dostala rodinný dom s bazénom. Nemusí platiť hypotéku. Platím Arturovi drahú americkú školu,“ povedal Boris Kollár na tlačovej konferencii. Dodal, že o svoje deti má záujem.

Deklaruje to tým, že bude žiadať o striedavú starostlivosť.

Poslala list poslancom

Uviedol tiež, že Richterová poslala list aj poslancom NR SR o tom, že ju sledujú rôzne autá a môže to by Slovenská informačná služba (SIS). Kollár poznamenal, že sa tým pokojne môže zaoberať aj kontrolný parlamentný výbor. Odmieta, že by ju dal sledovať tajnou službou.

Richterová sa v uplynulej dobe viackrát verejne vyjadrila na adresu Kollára prostredníctvom sociálnej siete. Jej vyjadrenia priniesli aj viaceré médiá.

Surový incident a facky

V liste mala Richterová opísať aj závažný incident, ktorý sa mal odohrať pred 12 rokmi v ich vile v Miami. Podľa Kollára ju však neopísala pravdivo. Svedkami boli aj manželia Vittekovci.

Na tlačovej konferencii preto vystúpila aj Patricia Vittek. „Našli sme malého Artura so žiletkou v ruke, kým ona (Richterová) spala. Potom sa stala vec, pri ktorej sme jej vraj zachraňovali život.“

„Cez celú obývačku hodila vášho syna, ktorý mal rok. Boris vyskočil, ja som dokonca skríkla, lebo Artur letel cez celú obývačku. Takže, keď niekto mohol byť v bezvedomí, mohol to byť tvoj vlastný syn. Jedno viem, že si dostala pár faciek,“ adresovala Richterovej Patricia Vittek.

Čo nasledovalo potom, už povedal Boris Kollár. „Vybehol som po nej a dostala pár faciek,“ priznal. Na konci tlačovej konferencie už Kollár boj s emóciami neustál a musel odísť so slzami v očiach.

