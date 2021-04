Zdroj: Instagram.com/jan_kolenik , Instagram.com/tvjoj Diana Mórová pracuje v nemocnici: Skláňa sa pred predavačkami aj poštárkami Známa herečka má novú prácu. Vypomáha v nemocnici a takto vyzerá jej pracovný deň. 10. apríl 2021 Monika Hanigovská Lifestyle

Diana Mórová vymenila divadlo za prácu v zdravotníckom zariadení. Slovenská herečka pomáha v nemocnici na bratislavských Kramároch. A po tejto skúsenosti vyjadruje obdiv všetkým, ktorí majú kvôli korone sťažené pracovné podmienky.

„Naozaj pomáham, ale nechcem sa tým nejako pýšiť,“ prezradila skromne v rozhovore pre RTVS, informáciu priniesol portál sarm.pluska.sk.

Ako vyzerá jej práca

Divadlá a mnohé kultúrne projekty dostali počas korony stopku, no keď ju oslovila jej známa lekárka s tým, že práve zháňa sestričku, neváhala a prikývla na spoluprácu.

„Viem, že kamarátka toho má veľa, čo sa týka administratívy, odniesť krv, doniesť, vybehnúť, založiť papiere. Tak som jej ponúkla, že doobeda, keď je moje dieťa v škole (ešte vtedy fungovala škola, pozn. red.), budem robiť. Keď môžem, tak pomôžem, a ona povedala, že bude rada,“ vysvetlila herečka.

Diana však nepichá pacientom injekcie a neberie krv. „Na to musí mať človek vzdelanie. Toto je práca, kde behám, zakladám, odkladám, prinesiem, odnesiem, zdvíham telefóny, odvážim deti, ktoré chodia na prevencie, veď tu nemáme len covid.“

Skláňa poklonu

Známu herečku pacienti nespoznávajú, pretože nosí rúško, no ona si na pozornosť vôbec nepotrpí. „Áno, presne tak. Rúško je veľmi dobrá anonymita pre niečo, ale pre niečo zas nie.“

Herečka si plne uvedomuje, aké je to pracovať s takouto ochranou tváre. „Keď sme pri rúškach. Ľudia robia v nemocnici celý deň s rúškom na tvári. Vieš, ako veľmi ťa potom bolí za ušami, keď to tam máš zle nastavené? Svrbí ťa to, potom príde bolesť za ušami, potom ťa z toho bolí hlava, nemôžeš sa ani napiť, keď potrebuješ.“

A preto si váži všetkých, čo musia celý deň takto vykonávať svoju prácu: „Ale to sú aj poštárky alebo predavačky, ktoré sedia celý deň pri pokladni.“

Zdroj: Dnes24.sk