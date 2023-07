Dievča každý večer vypínalo elektrinu v celej dedine: Chcelo sa TAJNE stretávať s milencom

V severoindickej obci Bettiah sa odohral poriadne romantický príbeh. Mladučká Priti Kumariová sa zamilovala do chlapca z vedľajšej dediny.

Medzi oboma obcami však panuje odveká nevraživosť. Dievčina sa obávala odhalenia, a tak prišla so šialeným nápadom. Priti každú noc prerušila elektrinu v celej svojej dedine. Pod rúškom tmy sa tak mohla tajne stretávať s milovaným Rajkumarom.

Ako informoval portál India Today, dlhšiu dobu boli dedinčania častými výpadkami elektriny poriadne rozrušení. Dôvodom bol aj stúpajúci počet krádeží vždy, keď prúd vypadol.

Tajné stretnutia dvoch milencov však jedného dňa skončili. Miestni pátrali po príčinách „poruchy“ dodávok elektrickej energie a dvojicu odhalili.

Dedinčania sa do mladíka zo znepriatelenej obce okamžite pustili. Mladá Priti si však svoju lásku statočne bránila.

Celý príbeh napokon skončil šťastne. Obe dediny Rajkumarovi navrhli, aby sa s Priti oženil. Svadba sa nakoniec konala v miestnom chráme.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Bettiah Villagers in Bihar, India has finally caught #RED_HANDED Rajkumar (an electrician) who usually cut off power supply of the entire village to meet with his girlfriend Priti Kumari in the dark. 😂 pic.twitter.com/e3Yc3s2JHx