21. marec 2024 TOS Lifestyle Diváci sa dočkali, Roman Juraško zhodil kritizovanú hrivu! Ako vyzerá moderátor TERAZ? Jeho dlhé vlasy, o ktorých sa neustále diskutovalo, sú preč. Známy moderátor Roman Juraško prekvapil divákov veľkou zmenou imidžu.

„Veď to mu pridáva minimálne 10 rokov navyše! S krátkymi vlasmi bol fešák!“ „Kebyže ho nepoznám, poviem, že bezďák.“ „Romanko, prosím ťa, daj sa ostrihať, bude to oveľa lepšie.“ „On vyzerá neupravene ako bezdomovec, zle to pôsobí na divákov, teda aspoň na mňa. Mal by sa upraviť.“

Takéto komentáre sa objavovali pri mnohých príspevkoch na sociálnych sieťach, na ktorých bol moderátor Telerána Roman Juraško. Diváci nie a nie prísť na chuť jeho experimentu s dlhými vlasmi.

Blíži sa leto

Tento týždeň sa moderátor prekvapivo predstavil s novým imidžom. Dlhšie vlasy sú, ako si želala väčšina divákov, preč. Aký bol však skutočný dôvod, prečo sa rozhodol ostrihať?

„Chcel som len zmenu a blíži sa leto, takže kratší účes bude určite praktickejší. A poteším tým aj Dianku (Diana Hágerová, Juraškova partnerka, pozn. red.),“ uviedol pre web Markíza.sk moderátor.

Spokojní diváci

Napokon, nech je dôvod akýkoľvek, diváci ho tentoraz zahrnuli na sociálnych sieťach pochvalnými komentármi. „Jej, aký pekný moderátor,“ privítala veľavravne túto zmenu imidžu Štefánia.

„Romanko, príjemná zmena imidžu, s tými dlhými vlasmi si bol nemožný, s tými predtým zasa ako odrastený pubertiak… Teraz je to už adekvátne tvojmu veku. Decentné a upravené,“ pochválila ho Monika. „Roman, super zostrih,“ pridala sa Jana.

„Aj ja som veeľmi rada, že Roman konečne vyzerá super a ako chlap, ktorý omladol cca o 10 rokov,“ napísala ďalšia komentujúca. „Konečne je moderátor za fešáka!!!! Je pekný a šik!“ žasne Helena.

Moderátorov nový imidž si môžete pozrieť v pripojenej fotogalérii.

Titulné foto: archívne

3 Galéria

Zdroj: Dnes24.sk