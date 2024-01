30. január 2024 TOS Rôzne Divoká potýčka! Muž v čiernom plášti napadol slovenského kandidáta na PREZIDENTA Kontroverzného influencera, ktorý sa chce stať slovenským prezidentom, napadol muž v čiernom plášti a strhla sa poriadna mela.

Hovorí vám niečo meno Peter Kuťka? Tento 44-ročný kontroverzný slovenský influencer vlani vyhlásil, že sa chce uchádzať o post hlavy štátu. A začal zbierať potrebných 15-tisíc podpisov.

Ako sám uvádza, má dokončené stredné odborné učilište s maturitou a školu života, pričom momentálne je na úrade práce.

Sám o sebe ďalej hovorí, že sa nikdy netajil tým, že má rád alkohol a chváli sa zápasom v MMA, ktorý vyhral v prvom kole. Uskutočnil sa v rámci organizácie Clash of the Stars, ktorá cez víkend v Prahe zorganizovala svoje siedme podujatie. Kuťka o sebe tvrdí, že nemá práčku, mal pohlavný styk s 36 ženami a vie naspamäť všetky meniny v kalendári.

Voličom sľubuje, že zahraničné návštevy bude vítať slivovicou, zruší covid, zlacní priváty, na oficiálne stretnutia bude chodiť peši.

11-tisíc podpisov

Na tom Kuťka, ktorý má na Instagrame 51-tisíc sledovateľov, síce nebojoval, ale ukázal sa tam. Ako jedna z tvárí tejto organizácie, ktorá usporadúva najmä zápasy rôznych influencerov či iné bizarné zápasy, dostal priestor a jeden z promotérov s ním urobil krátky rozhovor.

Potvrdil, že sa chce stať slovenským prezidentom, pričom podľa vlastných slov mal v sobotu vyzbieraných 11-tisíc podpisov a zapochyboval, či stihne vyzbierať potrebných 15-tisíc.

Čas sa mu neúprosne kráti, kandidáti sa môžu ohlásiť do 30. januára. Uviedol, že ak sa mu to nepodarí teraz, do boja o prezidentský palác pôjde o päť rokov opäť. Skoro za každou vetou počas rozhovoru nezabudol uviesť svoje „ou jeee“.

Divoká potýčka

To však nie je z jeho strany všetko. Podľa záberov, ktoré sa objavili na sociálnych sieťach, ho počas akcie napadol muž v maske. „Tento k*r ma vyzýval už niekoľkokrát a teraz vyslovene ma došiel napadnúť. Dostal rany,“ uviedol Kuťka.

Reálny konflikt alebo zohraté divadlo, ktoré má poslúžiť ako reklama na prípadný ďalší zápas kontroverzného Kuťku v tejto organizácii? To nech už každý posúdi sám.

Zábery si môžete pozrieť pod článkom.

Zdroj: Dnes24.sk