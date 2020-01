3. január 2020 Tomáš Batiz Regióny Dlhé kolóny v Demänovskej doline: Jasná hlási plné parkoviská

Kolóny, ktoré siahali až na kruhový objazd pri výjazdoch na diaľnicu. Stovky lyžiarov si to namierili do Demänovskej doliny, no prekvapili ich kilometrové zápchy.

Zdroj: Dnes24.sk

Počas zimnej sezóny opäť prejavilo záujem o Demänovskú dolinu množstvo lyžiarov. Dôsledkom toho sa vodiči musia vysporiadať s dlhými kolónami, ktoré začínajú už pri vjazde do mestskej časti Demänová. Stredisko Jasná v piatok 3. januára v obedných hodinách ohlásilo zaplnenie kapacít parkovísk. Informovalo o tom prostredníctvom svojej stránky na Facebooku.

„Vzhľadom na zaplnenie kapacít parkovísk v stredisku, odstavujeme všetky vozidlá smerujúce do Jasnej na záchytnom parkovisku P5 pri Outlete, pred Pavčinou Lehotou. Z parkoviska premáva v pravidelných intervaloch kyvadlová doprava do strediska a späť,“ informuje lyžiarske stredisko.

Návštevníci ako aj obyvatelia Liptovského Mikuláša môžu na prepravu do Demänovskej doliny využívať bezplatnú skibusovú dopravu. „Skibusy bezplatne vozia lyžiarov na zjazdovky do Jasnej z celej Demänovskej doliny. Zároveň spájajú svahy Jasnej s Liptovským Mikulášom, miestnym akvaparkom, Bešeňovou, s kúpeľmi v Lúčkach a tiež s Liptovským Jánom,“ informovala Katarína Šarafínová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov.