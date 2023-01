Zdroj: TASR/Erika Ďurčová Do Európy dorazila víchrica Frederic: Na Slovensku vietor odstavil lyžiarske strediská Počasie v Európe dnes ovplyvňuje víchrica Frederic, ktorá prináša veľmi veterné počasie hneď do niekoľkých krajín a to vrátane nášho územia. 15. január 2023 ELA Rôzne

15. január 2023 ELA Rôzne Do Európy dorazila víchrica Frederic: Na Slovensku vietor odstavil lyžiarske strediská Počasie v Európe dnes ovplyvňuje víchrica Frederic, ktorá prináša veľmi veterné počasie hneď do niekoľkých krajín a to vrátane nášho územia.

Zdroj: TASR/Erika Ďurčová

Európou dne lomcuje veľmi silný vietor. Na vine je hlboká tlaková níž, ktorá dostala od nemeckých meteorológov meno Frederic. Táto tlaková níž spôsobuje výrazný tlakový gradient, čím silnie vietor, informuje iMeteo.sk.

Najveternejšie je na našich horách, kde pre silný vietor museli prerušiť lyžovačku hneď v niekoľkých strediskách.

Veterno je aktuálne najmä v Dánsku, na severe Francúzska, v Nemecku a v Poľsku. Mimoriadne veterno je však aj v horských oblastiach Česka a Slovenska, kde silný juhozápadný vietor prekračuje v nárazoch rýchlosť 100 km/h.

Silný vietor obmedzil lyžovačku

Lyžiarske strediská to na Slovensku majú v týchto dňoch veľmi ťažké. Musia bojovať s akútnym nedostatkom snehu. Snehová pokrývka je najnižšia za uplynulé desaťročia a mnohé lyžiarske strediská fungujú len vďaka umelému snehu.

„Na stred januára to tak v niektorých strediskách vyzerá v skutku bizarne. Snehová pokrývka je len na zjazdovke a na lyžiarskej stope,“ informuje iMeteo.

Lyžiarske strediská sa aj tak snažia prilákať návštevníkov po rokoch covidových obmedzení, no dnes im počasie a tlaková níž Frederic zmarila plány. Už krátko po otvorení lyžairaskych stredísk museli viaceré zatvoriť.

Dôvodom je veľmi silný vietor, ktorý obmedzuje prevádzku predovšetkým lanových dráh. Naše najväčšie lyžiarske stredisko Jasná zastavilo všetky lanovky na severnej strane Chopku a v prevádzke je len pár lanoviek na južnej strane Chopku, kde vietor nie je taký silný.

Silný vietor obmedzuje prevádzku aj v lyžiarskom stredisku Vrátna, kde bol vietor taký silný, že rozkýval sedačky lanovej dráhy. Video nájdete na začiatku článku.

Vietor postupne zoslabne

Najsilnejší vietor spomedzi nižších polôh máme v týchto chvíľach na Záhorí, kde poryvy vetra dosahujú rýchlosť aj cez 20 m/s, no najveternejšie je vo vyšších polohách.

Poryvy vetra presahujú rýchlosť aj 100 km/h a práve pri takejto rýchlosti vetra už nie je možné prevádzkovať lanové dráhy.

Vietor by mal v priebehu dnešného dňa postupne slabnúť a v noci sa definitívne upokojí. Studený front, ktorý nad Slovensko postúpi počas nedele, prinesie postupné ochladenie a veľa oblačnosti i zrážok. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na sociálnej sieti.

„Tento front sa bude v našej oblasti vlniť približne týždeň. Prinesie postupné ochladzovanie, viacero zrážkových vĺn a cez našu oblasť sa presunie aj niekoľko tlakových níží,“ priblížili meteorológovia.

Zrážky majú byť ojedinele aj výdatné. „Na juhu bude skôr prevažovať dážď. Sneh bude pribúdať najmä od stredných polôh, no prechodne sa snehová pokrývka miestami vytvorí aj v nižších polohách,“ doplnili.

Predpoveď na pondelok

V pondelok bude zamračené, miestami sneženie. Teploty 0 až 5 stupňov Celzia. Na západnom Slovensku prevažne zamračené, najnižšie ranné teploty 3 až 0 a najvyššie denné teploty 2 až 5 stupňov Celzia.

Na strednom Slovensku prevažne zamračené, sneženie, najnižšie ranné teploty 2 až –3 a najvyššie denné teploty 0 až 4 stupne Celzia.

Na východnom Slovensku prevažne zamračené, sneženie, najnižšie ranné teploty 2 až –2 a najvyššie denné teploty 0 až 4 stupne Celzia.

Kedy bude snežiť?

V utorok ráno začne nad naše územie do juhozápadu postupovať ďalšia zrážková vlna, ktorá prinesie ďalšie výdatnejšie zrážky. Tentoraz bude hranica sneženia ležať opäť o čosi nižšie.

„Na viacerých miestach bude snežiť, pričom kvapalné zrážky sa očakávajú len pod výškou 200 m n.m., pričom v utorok ráno sa sneženie môže vyskytovať prechodne aj nižšie. V priebehu dňa sa však hranica sneženia opäť zvýši nad výšku 300 metrov,“ informuje iMeteo.sk.

V stredu výdatnejšie zrážky

Pravdepodobne najvýdatnejšie zrážky by sa na našom území mali vyskytovať v stredu. Od juhu sa postupne na viacerých miestach rozprší alebo bude padať veľmi mokrý sneh.

Snežiť by malo od 500 metrov a teploty by sa mali pohybovať nad nulou. Do stredy poludnia by na našom území mali spadnúť desiatky milimetrov zrážok.

