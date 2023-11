Zdroj: TASR Do Európy mieri extrémna snehová KALAMITA: Bude biela TMA, niekde úrady vyzývajú zostať doma Do Európy mieri snehová kalamita, ktorá nemá obdobu a dokonca sa bude prepisovať história. Bielej pokrývky sa tak dočkáme nielen v slovenských nížinách, ale aj v celej strednej a východnej Európe. 26. november 2023 ELA Rôzne

26. november 2023 ELA Rôzne Do Európy mieri extrémna snehová KALAMITA: Bude biela TMA, niekde úrady vyzývajú zostať doma Do Európy mieri snehová kalamita, ktorá nemá obdobu a dokonca sa bude prepisovať história. Bielej pokrývky sa tak dočkáme nielen v slovenských nížinách, ale aj v celej strednej a východnej Európe.

Cez Balkán smerom nad východnú Európu začala v noci zo soboty na nedeľu postupovať rozsiahla a hlboká tlaková níž, ktorá sa bude presúvať z Grécka smerom nad Bulharsko, Rumunsko a následne postúpi cez Čierne more nad Ukrajinu a do Ruska, informuje iMeteo.sk.

Táto tlaková níž prinesie rozsiahlu vlnu sneženia, ktorá počas nadchádzajúcich hodín prinesie desiatky centimetrov snehu.

Biela tma

Počas nadchádzajúcich hodín však čaká Európu historicky nezvyčajné počasie a pôjde o jednu z najväčších snehových kalamít. Juhovýchodnú Európu čaká skutočne nezvyčajné počasie, ktoré tu dlho nezažili.

„Nielenže bude snežiť a napadnú desiatky centimetrov snehu, čo samo o sebe vyvolá snehovú kalamitu, no kritické bude predovšetkým to, že bude mimoriadne silno fúkať a vietor aj v nižších polohách bude presahovať rýchlosť cez 100 km/h. Okrem kalamity sa tak čaká skutočná fujavica, ktorá prinesie doslova bielu tmu,“ informuje iMeteo.

Pojem biela tma je označenie pre snehovú fujavicu, pri ktorej klesá dohľadnosť len na niekoľko metrov. Kombinácia sneženia so silným vetrom spôsobí, že mnohé cesty zostanú neprejazdné a ľudia odrezaní od sveta.

Takýto silný vietor v kombinácii so snežením znemožňuje akúkoľvek zimnú údržbu a najlepšie je teda zostať doma.

Úrady vyzývajú zostať doma

Snehová kalamita s fujavicou zasiahne predovšetkým severné Grécko, Bulharsko, Rumunsko, Moldavsko a Ukrajinu. Najkritickejšia situácia v súvislosti so snežením by mala byť v Bulharsku, kde meteorológovia vydali najvyšší 3. výstražný stupeň. V ostatných krajinách platí zatiaľ 2. stupeň, no meteorológovia dodávajú, že vzhľadom na bezprecedentnú situáciu zrejme stupeň zvýšia na najvyšší.

Úrady vyzvali ľudí aby od dnešného večera do pondelkového rána, kedy bude situácia najhoršia zostali doma. Poryvy vetra totiž spôsobia snehovú fujavicu s ktorou budú mať problémy aj záchranné zložky. Očakáva sa mnoho oblastí odrezaných od sveta.

Lokálne napadne viac ako 50 cm snehu a to najmä v Rumunsku a na pobreží Bulharska, Rumunska, Moldavska a v centrálnej Ukrajine.

Ilustračné foto

Zdroj: iMeteo.sk