4. jún 2022 Jakub Forgács Krimi Dôchodkyňa prežila chvíle hrôzy: Bála sa o život a prišla o tisícky eur Podvodníci opäť úradujú. Niekoľko rovnakých prípadov sa za krátky čas objavilo v okrese Lučenec. O úspory pripravili dôchodkyňu.

V stredu (1.6.) zazvonil popoludní 79-ročnej dôchodkyni telefón, v ktorom sa ozval mužský hlas. „Predstavil sa ako policajt a žene povedal, že jej dcéra na aute zrazila a zranila nejaké dieťa. Žena mu síce odpovedala, že jej dcéra nemá žiadne auto a zložila mu telefón, no ten zvonil opäť,“ krajskí policajti o tom informovali na sociálnej sieti.

Hrozba vrahmi

„Dôchodkyni povedal, že všetky peniaze čo má doma, má vložiť na číslo bankového účtu, ktoré jej nadiktoval,“ pokračovali.

„Neznámy mužský hlas mal slovenský prízvuk a okrem toho jej povedal, že má zavolať na číslo 158 a presvedčiť sa, že je skutočný policajt. Následne dôchodkyni povedal, že o 10 minút príde pre ňu taxík, že má ísť vložiť peniaze na účet, lebo je to pre jej ochranu a pre ochranu jej najbližších. Žena chcela pre istotu zavolať aj svoju dcéru, no na to jej muž uviedol, aby peniaze vložila ihneď, lebo prídu poľskí vrahovia a zavraždia ju aj jej dcéru a že ju okradnú,“ opísali policajti.

Muž v telefóne ženu podľa slov polície zároveň uisťoval, že peniaze ktoré vloží na účet, ktorý jej nadiktoval, jej na druhý deň vráti.

„Tento chlap mi povedal, že mám ísť vložiť peniaze na hlavnú poštu v Lučenci, že je tam poštová banka a keď zaplatím, tak mám ísť pred obchodný dom PRIOR v meste Lučenec, že tam prídu policajti pre mňa,“ uviedla žena so slovami, že zo strachu o svoj život a život dcéry išla z domu na poštu na Novohradskej ulici v Lučenci. Skutočne prišlo pre ňu vozidlo taxi služby, ktorej vodiča poprosila, aby ju zaviezol na poštu.

Nenávratne preč

„Vystrašená dôchodkyňa peniaze na pošte vložila na určený účet a potom, ako vykonala tento vklad, prešla pred obchodný dom PRIOR, kde čakala na policajné auto. Stála tam približne polhodinu, ale nikto nechodil,“ dodali policajti so slovami, že vtedy si oklamaná žena uvedomila, že sa stala obeťou podvodu.

„Úspory dôchodkyne vo výške 6 500 eur boli za krátko z účtu vybraté a už sa celá situácia nedala vrátiť späť,“ dodali policajti, ktorí upozornili seniorov na nasledovné:

aby neverili neznámym osobám, ktoré ich telefonicky kontaktujú z rôznych príčin a žiadajú od nich peniaze,

aby si skutočnosti uvádzané v telefóne s neznámou osobou ihneď overili telefonicky u svojich príbuzných – obratom im zavolali,

aby nevyberali svoje finančné úspory pre cudzie osoby, nedávali peniaze osobám, ktoré nepoznajú, nevkladali peniaze na cudzie účty a neposielali neznámym osobám peniaze cez finančné služby,

aby v týchto prípadoch ihneď kontaktovali políciu na čísle 158.

