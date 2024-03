10. marec 2024 ELA Správy Zo zahraničia Dôchodkyňa si kupovala žreby a často VYHRÁVALA: Lotériová spoločnosť na ňu poslala detektíva! Obyčajné šťastie v hre alebo podvod? Na vášnivú hráčku, ktorá v obľube kupovala žreby a podozrivo často vyhrávala, si posvietila lotériová spoločnosť.

Britská seniorka, 69-ročná Amelia Banhmanová, skúšala šťastie so žrebmi. Týždenne na ne minule asi 60 libier (približne 70 eur). Niekoľkokrát sa jej podarilo kúpiť si výherné, a získala celkom viac ako 27 700 eur.

Pri vyplatení poslednej výhry však nastal problém, s ktorým nepočítala.

Lotériová spoločnosť si to všimla a začala seniorku podozrievať z podvádzania, informuje The Sun. Jej dom preto navštívil bývalý kriminalista. Pani Banhmanová uviedla, že s ňou zaobchádzali ako s nejakým zločincom, vystresovalo ju to a je od zlosti bez seba.

Detektív sa jej podľa BristolLive pýtal, či si lotériové lístky tlačí sama a chcel vidieť aj jej bankové výpisy. Napokon sa všetko vysvetlilo, a keď zistil, že naozaj nepodvádza, ospravedlnil sa jej.

„Bezpečnostné kontroly tvoria kľúčovú časť procesu overovania výherného tiketu, aby sme zaistili zachovanie integrity Národnej lotérie,“ uviedol hovorca spoločnosti Allwyn, ktorá prevádzkuje Lotériu.

Ilustračné foto

Zdroj: Dnes24.sk