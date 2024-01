29. január 2024 Rastislav Búgel Politika Dolinková reaguje na kritiku: NIKDY by som nedovolila ohrozenie zdravia dieťatka! Ministerka zdravotníctva sa pred niekoľkými dňami stala terčom kritiky za zverejnenie fotografie s predčasne narodeným dieťaťom. Dolinková a aj nemocnica zverejnili reakcie.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková sa pred niekoľkými dňami na sociálnej sieti pochválila fotkou z popradskej nemocnice. V „civilnom“ oblečení na nej držala predčasne narodené dieťa.

Reakcia primárky

Za fotografiu si vyslúžila kritiku aj od primárky Oddelenia neonatologickej intenzívnej medicíny v Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach. „Pani ministerka, nabudúce poprosíme, na minimalizovanie rizika infekcie u predčasniatka, aby ste si dali jednorazový plášť a zložili prstene a hodinky. Tak, ako to my neonatológovia učíme rodičov, sami seba a každého, kto prichádza s predčasne narodeným bábätkom do kontaktu,“ odkázala jej v komentároch pod príspevkom.

Po istom čase ministerka fotografiu z Facebooku odstránila. V nedávnej relácii Na telo sa na adresu Dolinkovej vyjadrovala aj poslankyňa Veronika Remišová. Ministerka zdravotníctva napokon prelomila mlčanie.

Nedovolila by si porušiť predpisy

„Poslankyňa OĽaNO – Slovensko Veronika Remišová, dnes v politickej diskusii opäť politikárčila a prekrúcala fakty. V súvislosti s výrokmi, ktoré odzneli v diskusnej relácii Na telo, by som chcela zdôrazniť, že by som si nikdy nedovolila porušiť predpisy žiadneho pracoviska, a to v akomkoľvek zdravotníckom zariadení. Bola som uistená, že všetko je v súlade s predpismi. Okrem toho, že som ministerka, som tiež žena a matka, ktorá by nikdy nedovolila, aby zdravie akéhokoľvek dieťatka bolo ohrozené. Preto považujem za zavádzajúce a politicky motivované, keď sa táto situácia využíva ako nástroj politického boja,“ napísala Dolinková ešte v nedeľu (29. januára) na Facebooku.

Na prípad sa rozhodla reagovať aj popradská nemocnica.

„Nemocnica Poprad informuje, že ministerka zdravotníctva prešla pred kontaktom s novorodencom hygienickým filtrom a zároveň nejavila žiadne známky akútnej respiračnej infekcie, a preto podľa nášho názoru nepredstavoval kontakt s ňou pre novorodenca žiadne riziko. Pacient, ktorého navštívila sa teší plnému zdraviu aj vďaka našej starostlivosti a personálu,“ napísala nemocnica na sociálnej sieti.

POLITIKÁRČENIE A PREKRÚCANIE FAKTOV Poslankyňa OĽaNO - Slovensko Veronika Remišová, dnes v politickej diskusii opäť... Posted by Zuzana Dolinková on Sunday, January 28, 2024

Zdroj: Dnes24.sk