Zdroj: Polícia SR - BB kraj

28. jún 2023 Správy Zo Slovenska DÔLEŽITÁ správa pre tých, ktorí čakajú na ONESKORENÝ pas: Ministerstvo radí, čo treba urobiť! Ministerstvo vnútra sa za vzniknuté komplikácie ospravedlňuje a robí všetko pre to, aby situáciu čo najskôr vyriešilo a zastabilizovalo do štandardných lehôt.

Občania, ktorí čakajú na oneskorený doklad a potrebujú nevyhnutne vycestovať, môžu kontaktovať pracovisko, kde si žiadosť o cestovný pas podali.

V individuálnych prípadoch, po dohode s občanom, ho môže Ministerstvo vnútra (MV) SR doručiť na konkrétne pracovisko. TASR o tom informovala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.

Do štvrtku

„Pracovníci rezortu vnútra robia všetko pre to, aby občan problém s dočasným nedostatkom čistopisov nepocítil, respektíve sa snažia problém operatívne riešiť v prospech občana, ktorý na doklad čaká,“ uviedla Eliášová.

Národné personalizačné centrum vyrába doklady na dve pracovné zmeny. V pondelok (26. 6.) vyrobili 4200 cestovných dokladov. Ministerstvo vnútra očakáva od dodávateľa v priebehu stredy (28. 6.) doručenie ďalších 20-tisíc kusov čistopisov.

„Predpokladá sa, že od štvrtku (29. 6.) by sa situácia mala zastabilizovať a počet čistopisov od dodávateľa by mal byť v dostatočnom množstve, tak aby sa doklady stihli vyrobiť a dodať do 30 dní ako v prípade dokladov vo výrobe, tak aj čerstvo zadaných pasov na výrobu,“ poznamenala hovorkyňa.

Kde pas nepotrebujete?

MV poukazuje na to, že na dovolenku v rámci Európskej únie postačuje ako doklad občiansky preukaz.

Bez potreby cestovného pasu možno cestovať aj do Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, na Island, do Srbska, Albánska, Gruzínska, Moldavska či Severného Macedónska.

Do Chorvátska rovnako postačuje pre dospelého aj dieťa občiansky preukaz. „Pri deťoch je dôležité, aby mali vydaný plnohodnotný občiansky preukaz s fotografiou, o ktorého vydanie môžete požiadať aj v prípade, ak dieťa nedovŕšilo 15 rokov,“ povedala Eliášová. MV upozorňuje, že v prípade doručenia občianskeho preukazu bez podoby tváre nie je možné cestovať.

O vyhotovenie nového cestovného dokladu je možné požiadať za poplatok 33 eur na ktoromkoľvek oddelení dokladov na polícii alebo v klientskom centre. Ministerstvo zároveň odporúča ľuďom, ktorým vydanie pasu neponáhľa, aby požiadali o jeho štandardné vydanie, nie zrýchlené.

MV tiež niekoľko mesiacov verejnosti odporúča požiadať o vydanie dokladu na menšom policajnom pracovisku – oddelení dokladov, kde je vyťaženosť nižšia ako vo veľkých klientskych centrách.

Ilustračné foto

Zdroj: TASR