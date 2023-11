10 Galéria Zdroj: TASR/Henrich Mišovič Dostavba 4. bloku Mochoviec napreduje: Palivo chcú začať navážať v roku 2025 Mochovce dosiahli dôležitý míľnik. Prevádzku tretieho bloku si prišiel pozrieť aj generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre jadrovú energiu (MAAE) Rafael Grossi. 7. november 2023 Lucia Lauková Zo Slovenska

Riaditeľ medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi sa na návšteve v Mochovciach informoval o spustení 3. bloku a napredovaní dostavby 4. bloku, ale aj o energetickom mixe a energetickej bezpečnosti Slovenska.

Stretnutia sa zúčastnili aj ministerka hospodárstva Denisa Saková a predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR Marta Žiaková. Ako poznamenali Slovenské elektrárne, v prípade Rafaela Grossiho však išlo o prvú návštevu riaditeľa MAAE v slovenskej jadrovej elektrárni a zároveň prvú návštevu najvyššieho predstaviteľa tejto medzinárodnej inštitúcie na Slovensku po desiatich rokoch.

Spoločne si prezreli strojovňu aj blokovú dozorňu 3. bloku a priestory 4. bloku Mochoviec vo výstavbe.

Lacnejšia elektrina

„Z tretieho bloku profitujú občania na Slovensku, pretože dodávame elektrinu domácnostiam za bezkonkurenčne nízku cenu,“ vyhlásil počas návštevy Branislav Strýček, generálny riaditeľ Slovenských elektrární, a.s.

"Keď do prevádzky vstúpi aj štvrtý blok, táto krajina bude prakticky dekarbonizovaná. Slovensko bude môcť povedať, že produkuje energiu bez toho, aby sme škodili životnému prostrediu. Slováci môžu byť právom hrdí na svoj úspech,“ povedal Rafael Grossi, riaditeľ medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE).

Ako uvádzajú elektrárne, výkon jedného nového bloku AE Mochovce bude 471 MWe (v budúcnosti až do 535 MW) a jeden reaktor tak pokryje 13 % spotreby elektriny na Slovensku. „V porovnaní s elektrárňami na fosílne palivá nové mochovské bloky každý rok zabránia vypusteniu najmenej 5 mil. ton emisií CO2 do ovzdušia. Teda asi toľko, ako keby z našich ciest zmizli dva milióny áut,“ konštatujú Slovenské elektrárne.

Bez ruského paliva?

Elektrárne čaká ďalšia výzva, ktorou bude dokončenie a spustenie 4. bloku. „Naším cieľom je pokračovať v investíciách do technológií budúcnosti, aby sme zabezpečili dostatok energie a udržateľnú budúcnosť pre ľudí na Slovensku a v Európe,“ uviedol Branislav Strýček, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenských elektrární, a.s.

Podľa harmonogramu by Slováci mohli profitovať z energie vyrobenej na štvrtom bloku v roku 2025. Spúšťať by ho mohli už s palivom od Američanov, prípadne tyčami vyrobenými európskym konzorciom. Uviedol to Denník E s odvolaním na ministerku Sakovú.

„Nič sa teda nemení na tom, že namiesto ruskej spoločnosti TVEL by mala palivo do slovenských reaktorov dodávať najskôr americká firma Westinghouse a neskôr aj európske konzorcium, za ktorým je francúzska spoločnosť Framatome,“ konštatuje Denník E.

Zdroj: Dnes24.sk

