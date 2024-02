24. február 2024 Rôzne Politika Dovolenka v Abú Zabí namiesto parlamentu?! Danko si má užívať v exotike s niekdajšou Misskou Aké pracovné povinností má tento týždeň Danko, nevysvetlilo vedenie Národnej rady ani SNS.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian, TASR/Pavol Zachar

V Národnej rade chýbal od utorka, dovolenkovať totiž má v Abú Zabí. Podpredseda parlamentu Andrej Danko sa podľa portálu plus7dni.plus­ka.sk nachádza v exotike s niekdajšou I. vicemiss Sylviou Šulíkovou.

Dôvod absencie, že chýbal v Národnej rade podľa Denníka N boli „iné pracovné povinnosti spojené s prácou poslanca."

Odhalila ich fotografia

„Andreja Danka očarila I. vicemiss Slovensko 2021 Sylvia Šulíková (26). V jej živote sa ocitol muž z vplyvných kruhov. Z rôznych zdrojov sme sa dozvedeli, že Danko a Šulíková sú spolu už niekoľko mesiacov. Internetom sa tiež začala šíriť fotografia, na ktorej si to dvojica spoločne namierila na dovolenku do teplých krajín. Párik zachytili pasažieri v lietadle smerujúcom do Abu Dhabi,“ píše pluska.

Redakcia sa s Dankom aj snažila skontaktovať. „Napíšte, s kým žije Pellegrini, a potom sa starajte do môjho súkromia," poznamenal.

archívne foto

