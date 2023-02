Dračia guľa alebo mína? V Japonsku vyplavilo more obrovskú kovovú guľu, vo vnútri je dutá

Japonské pobrežné mesto Hamamatsu je hore nohami. Morské prúdy tu na pláž vyplavili obrovskú kovovú guľu s priemerom 1,5 metra. Informuje o tom portál iDnes.cz.

The Guardian píše, že Japonci na sociálnych sieťach hádajú, či ide o špionážny balón, UFO alebo dokonca mýtickú dračiu guľu animovanej série Dragon Ball.

Japonská polícia začala skúmať veľkú oranžovo-hnedú guľu po tom, čo si ju všimla miestna žena.

„Policajti v meste na polceste z Osaka do Tokia uzavreli oblasť a zvolali expertov výbušnín v ochranných oblekoch, aby podrobnejšie preskúmali interiér lopty na podozrenie, že by to mohla byť mína. Táto teória však bola odmietnutá po zistení röntgenovou technológiou, že subjekt bol dutý,“ informuje ďalej iDnes.cz.

To viedlo k prozaickému vysvetleniu, že ide o kotvaciu bóju, ktorá sa jednoducho uvoľnila a vznášala.

Špekulácie podporili nedávne správy o podozrení z Japonska, že niekoľko čínskych špionážnych balónov nad jeho územím v posledných rokoch preletelo.

A mysterious metal ball spotted on a beach in Hamamatsu City this week prompted local police to scramble the bomb squad. A careful examination revealed it is not a threat -- but shed no light on what it actually is. pic.twitter.com/ytClWsP0bw